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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1267126812691270

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 179
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
52
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:44

antey1969
субсидию не перечислили за апрель. То есть, провал не в июне начался.
А прикол в том, что если имеешь долг по коммунали, то субсидию не получишь. Вот и надо пенсу платить всё из своего кармана, чтоб не отменили субсидию, которую назначили, но не перечислили.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:53

Serg-ik
Точно такая же ситуация была два года назад. Пенсам настоятельно рекомендовали оплатить все за свои, а осенью сделали пересчет
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:57

  antey1969 написав:Serg-ik
Точно такая же ситуация была два года назад. Пенсам настоятельно рекомендовали оплатить все за свои, а осенью сделали пересчет

тогда рекомендовали и и не было монетизации. И можно было на 1-4 месяца задержать, потому что субсидию назначали раз в 6 месяцев.
А сейчас надо платить своими, без вариантов, не ожидая поступления. ибо должок.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moniks написав:Что-то явно будут решать.

уже решили и сделали: надо по второму и третьему кругу парки отремонтировать ( Сырецкий, Куренёвски, заколбасить пешеходный мостик вместо ремонта трубопроводов.

хотя....

Вчера под домом снова копали яму, кажись 5-й раз за три года на одном и том же месте. И это при том, что одна из раскопок была зимой, в мороз, с отключением тепла и отремонтировали вроде как по -взрослому.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:18

Вадим Жураковский
уже дети садике знают, что порядок к зиме-это зона ответственности не президента и не верховной рады...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:P навар по Долярчику на депо
  Долярчик написав:....еееехххххх, візьму я калькулятора і ще раз запитаю - де там 28%???!!!

- беремо минулого літа 26 000грн, купуємо 1 000дол. і кидаємо під 6%річних(нехай буде % у вашу користь) - а взимку(через 6міс) виймаємо вже разом з додаванням % 1030дол. і здаємо, нехай по 28,50 = 29 355грн і закидаємо на гривнедепо під 18% до літа(на 6міс) = 31 996грн
Тепер беремо початкову суму 26 000 + 23% = 31 980грн!
- тобто, 23%річних ! - а не 28%!!! - і то я взяв всюди % по максимуму, а ще ж треба було купити на мінімумі, а здати, майже на максимумі :) :mrgreen:

з КРЖН так не прокрутиш :roll:
поправка
Елементарно ж!
Замість того, щоб взяти 1000 дол. по 28,00, поклав на гривне-депо, де заробив 7,2%.
Стало 30 016 грн.
Відкупився: 30016 / 26,2 = 1145,64.
Вийшло 14,56% за 6 міс. або 29% за рік.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 чер, 2019 10:32, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:32

  vano80 написав:
  zzzzzz написав:Блин, ОАСК не перестает удивлять

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київради про перейменування проспектів Московського й Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

https://novynarnia.com/2019/06/25/okruz ... c6FA8IP9_M


Отлив набирает скорость. Каков будет прилив?
Стремно кошелек расчехлять....


Изза смены названия улицы стремно кошелек расчехлять? Хм..
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:38

investorkiev
Кернес в Харькове качает со сменой названий улиц. Теперь в Киеве за это взялись. Это политические игрища. А они -не к стабильности
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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