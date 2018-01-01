Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 субсидию не перечислили за апрель. То есть, провал не в июне начался. А прикол в том, что если имеешь долг по коммунали, то субсидию не получишь. Вот и надо пенсу платить всё из своего кармана, чтоб не отменили субсидию, которую назначили, но не перечислили.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
antey1969 написав:Serg-ik Точно такая же ситуация была два года назад. Пенсам настоятельно рекомендовали оплатить все за свои, а осенью сделали пересчет
тогда рекомендовали и и не было монетизации. И можно было на 1-4 месяца задержать, потому что субсидию назначали раз в 6 месяцев. А сейчас надо платить своими, без вариантов, не ожидая поступления. ибо должок.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
уже решили и сделали: надо по второму и третьему кругу парки отремонтировать ( Сырецкий, Куренёвски, заколбасить пешеходный мостик вместо ремонта трубопроводов.
хотя....
Вчера под домом снова копали яму, кажись 5-й раз за три года на одном и том же месте. И это при том, что одна из раскопок была зимой, в мороз, с отключением тепла и отремонтировали вроде как по -взрослому.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Долярчик написав:....еееехххххх, візьму я калькулятора і ще раз запитаю - де там 28%???!!!
- беремо минулого літа 26 000грн, купуємо 1 000дол. і кидаємо під 6%річних(нехай буде % у вашу користь) - а взимку(через 6міс) виймаємо вже разом з додаванням % 1030дол. і здаємо, нехай по 28,50 = 29 355грн і закидаємо на гривнедепо під 18% до літа(на 6міс) = 31 996грн Тепер беремо початкову суму 26 000 + 23% = 31 980грн! - тобто, 23%річних ! - а не 28%!!! - і то я взяв всюди % по максимуму, а ще ж треба було купити на мінімумі, а здати, майже на максимумі
з КРЖН так не прокрутиш поправка
Елементарно ж! Замість того, щоб взяти 1000 дол. по 28,00, поклав на гривне-депо, де заробив 7,2%. Стало 30 016 грн. Відкупився: 30016 / 26,2 = 1145,64. Вийшло 14,56% за 6 міс. або 29% за рік.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 чер, 2019 10:32, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.