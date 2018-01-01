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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:47
flyman написав:
:P навар по Долярчику на депо
Долярчик написав:
....еееехххххх, візьму я калькулятора і ще раз запитаю - де там 28%???!!!
- беремо минулого літа 26 000грн, купуємо 1 000дол. і кидаємо під 6%річних(нехай буде % у вашу користь) - а взимку(через 6міс) виймаємо вже разом з додаванням % 1030дол. і здаємо, нехай по 28,50 = 29 355грн і закидаємо на гривнедепо під 18% до літа(на 6міс) = 31 996грн
Тепер беремо початкову суму 26 000 + 23% = 31 980грн!
- тобто, 23%річних ! - а не 28%!!!
- і то я взяв всюди % по максимуму, а ще ж треба було купити на мінімумі, а здати, майже на максимумі
з КРЖН так не прокрутиш
поправка
Елементарно ж!
Замість того, щоб взяти 1000 дол. по 28,00, поклав на гривне-депо, де заробив 7,2%.
Стало 30 016 грн.
Відкупився: 30016 / 26,2 = 1145,64.
Вийшло 14,56% за 6 міс. або 29% за рік.
... так до повної картини треба було ще додати це:
...то так можна "замість того", щоб їхати на таксі, проїхатись на тролейбусі і зекономити/ЗАРОБИТИ туєву хучу грошей!
.. тільки маленьке питання - тут є такі, що полюбляють купувати взимку на всю каклєту дУляри?
... а влітку тоді, вони, напевно, здають
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:59
понаедут ещё, кому-то эти тысячи хостелов понастроили.
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vitaliian
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Додано: Сер 26 чер, 2019 12:27
vitaliian написав:
кому-то эти тысячи хостелов понастроили.
потом еще хосписы после хостелов строить...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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