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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1268126912701271

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 179
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
52
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:47

.... ох вже ті хвальки під 28%річних!)))

  flyman написав::P навар по Долярчику на депо
  Долярчик написав:....еееехххххх, візьму я калькулятора і ще раз запитаю - де там 28%???!!!

- беремо минулого літа 26 000грн, купуємо 1 000дол. і кидаємо під 6%річних(нехай буде % у вашу користь) - а взимку(через 6міс) виймаємо вже разом з додаванням % 1030дол. і здаємо, нехай по 28,50 = 29 355грн і закидаємо на гривнедепо під 18% до літа(на 6міс) = 31 996грн
Тепер беремо початкову суму 26 000 + 23% = 31 980грн!
- тобто, 23%річних ! - а не 28%!!! - і то я взяв всюди % по максимуму, а ще ж треба було купити на мінімумі, а здати, майже на максимумі :mrgreen:

з КРЖН так не прокрутиш :roll:
поправка
Елементарно ж!
Замість того, щоб взяти 1000 дол. по 28,00, поклав на гривне-депо, де заробив 7,2%.
Стало 30 016 грн.
Відкупився: 30016 / 26,2 = 1145,64.
Вийшло 14,56% за 6 міс. або 29% за рік.

... так до повної картини треба було ще додати це:

...то так можна "замість того", щоб їхати на таксі, проїхатись на тролейбусі і зекономити/ЗАРОБИТИ туєву хучу грошей! :twisted: :mrgreen:

.. тільки маленьке питання - тут є такі, що полюбляють купувати взимку на всю каклєту дУляри?
... а влітку тоді, вони, напевно, здають :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:59

  Оранжевый-хит сезона написав:Демография за первые 4 месяца года минус 915 человек http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

понаедут ещё, кому-то эти тысячи хостелов понастроили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:кому-то эти тысячи хостелов понастроили.

потом еще хосписы после хостелов строить...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:30

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:кому-то эти тысячи хостелов понастроили.

потом еще хосписы после хостелов строить...

умирать в Киеве дорого, лучше это делать в глухой провинции где на поминки приходит всё село - внезапно ставшими друзьями покойного. Нигде и никогда вы не приобретёте столько друзей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:18

оборзіли!

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:кому-то эти тысячи хостелов понастроили.

потом еще хосписы после хостелов строить...

умирать в Киеве дорого, лучше это делать в глухой провинции где на поминки приходит всё село - внезапно ставшими друзьями покойного. Нигде и никогда вы не приобретёте столько друзей.

:mrgreen: :mrgreen:
... у місті Лева, щоб підзахоронити(тобто до родича додати) знайома казала, що хочуть 3 000дол! :shock: :twisted:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:35

Re: модераторы есть на форуме???

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:кому-то эти тысячи хостелов понастроили.

потом еще хосписы после хостелов строить...

умирать в Киеве дорого, лучше это делать в глухой провинции где на поминки приходит всё село - внезапно ставшими друзьями покойного. Нигде и никогда вы не приобретёте столько друзей.

реально уже заипали флудерасты
ГДЕ МОДЕРАЦИЯ ФОРУМА???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:42

  UA написав:
  zzzzzz написав:Блин, ОАСК не перестает удивлять

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київради про перейменування проспектів Московського й Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

https://novynarnia.com/2019/06/25/okruz ... c6FA8IP9_M


Кличко заявил, что проспекты Бандеры и Шухевича переименуют повторно
https://kp.ua/politics/640755-klychko-z ... t-povtorno


О, смотрю Кличко на второй срок мером уже не хочет )))
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:реально уже заипали флудерасты

Пиявка на теле форума, информацию ему по теме подавай...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:52

  investorkiev написав:
  UA написав:
Кличко заявил, что проспекты Бандеры и Шухевича переименуют повторно
https://kp.ua/politics/640755-klychko-z ... t-povtorno


О, смотрю Кличко на второй срок мером уже не хочет )))

на мера Данецка нет конечно :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:54

  Прохожий написав:ГДЕ МОДЕРАЦИЯ ФОРУМА???

Порядок модерации изменился: никого не предупреждают, не ругают, не банят. Просто раз в несколько часов, а то и раз в сутки, модератор Ира читает форум за день и всё удаляет. Тихо, без шума и пыли.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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