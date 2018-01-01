Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всего 3,5 км от окружной и уже от 12180 грн за метр в монолите. https://www.atria.ua Опять вопрос о себестоимости. Наверное у КАНа, что строит неподалёку, 10-18 тыс грн на квадрате уходит на вентилируемый фасад)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s