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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1268126912701271

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 179
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
52
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:59

  Оранжевый-хит сезона написав:Демография за первые 4 месяца года минус 915 человек http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

понаедут ещё, кому-то эти тысячи хостелов понастроили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:46

Всего 3,5 км от окружной и уже от 12180 грн за метр в монолите.
https://www.atria.ua
Опять вопрос о себестоимости. Наверное у КАНа, что строит неподалёку, 10-18 тыс грн на квадрате уходит на вентилируемый фасад)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:03

В продовження вранішнього поста щодо розвитку ділової частини міста.
Короленківська 4.

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Активно будують.


Всі пам'ятають золоте правило? Квартира біля офісів, нежитлове серед мурашника?:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:В продовження вранішнього поста щодо розвитку ділової частини міста.Короленківська 4.

ИМХО проект имеет вид УЁ :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Короленківська 4.


если построят, через 5-10 лет, то цена будет как в Хаяте, 500$ в сутки. И совок рядом подорожает, не выдержит позора :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:06

  Прохожий написав:
  Первый написав:В продовження вранішнього поста щодо розвитку ділової частини міста.Короленківська 4.

ИМХО проект имеет вид УЁ :shock:

Хз. Ось новий макет

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:23

  Первый написав:В продовження вранішнього поста щодо розвитку ділової частини міста.
Короленківська 4.

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Активно будують.


Всі пам'ятають золоте правило? Квартира біля офісів, нежитлове серед мурашника?:-)

Спасибо. Серьезно подумаю ещё над одной гостинкой на Владимирской.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:03

  zzzzzz написав:
В Украине с 1 июля отменят ночной тариф на электроэнергию. Он в два раза дешевле обычного

С 1 июля в Украине будет отменен ночной недорогой тариф на потребление электроэнергии для населения. Об этом во вторник, 25 июня, рассказал председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета в комментарии UA: Житомир.

"Не будет дифференциации по зонам, которые были утверждены на 1 июля 2019 года. Это не решение облэнерго. С одной стороны, мы также шокированы, поскольку распределение электроэнергии - является нашей основной задачей. И когда будут перепады, будет небольшой хаос, не совсем для нас будет положительный, поскольку мы тоже закупаем электроэнергию на энергорынке. Если не сможем спрогнозировать энергопотребление, будем нести большие финансовые потери", - сказал Шекета.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів (населення), диференціюванні за періодами часу, продовжують діяти після 1 липня 2019 року.



Пунктом 2.3 Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 23.04.2012 № 498, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.04.2012 за № 599/20912 (Порядок), визначено, що за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами:



За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);
повний тариф у інші години доби.
За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).
Відпуск електричної енергії населенню проводиться за тарифами, встановленими постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.03.2015 за № 231/26676.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:06

Бедет дорожать или дешеветь ? :mrgreen: :mrgreen:

Суд скасував введення обмежень щільності та висотності забудови в містах
https://me3.com.ua/article/7748-sud-ska ... ctQ_eJY28U

Своїм рішенням апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 13 грудня 2018 року та задовольнив адміністративний позов Приватного акціонерного товариства «Фірма «Хмельницькбуд».

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 квітня 2018 року № 100 «Про затвердження ДБН Б. 2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» суд визнав протиправним та нечинним.



«Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення”, - йдеться у судовому рішенні.

Нагадаємо, ДБН Б. 2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» містить понад 50 змін, спрямованих на припинення хаотичної забудови українських міст, зокрема вводяться:
• обмеження висотності забудови у містах - нове поняття «блакитні лінії»;
• обмеження забудови у зелених зонах - нове поняття «зелені лінії», які визначають межі ландшафтних та рекреаційних територій, на яких заборонено будівництво;
• обмеження щільності забудови, яке забороняє її підвищення у декілька разів;
• обов'язкове будівництво дитячих садків і шкіл у житловій забудові, збільшення майданчиків для відпочинку та спорту;
• обов'язкове забезпечення безбар'єрного доступу.
Живите своим умом!
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