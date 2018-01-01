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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1268126912701271

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 179
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
52
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:59

  Оранжевый-хит сезона написав:Демография за первые 4 месяца года минус 915 человек http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

понаедут ещё, кому-то эти тысячи хостелов понастроили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:46

Всего 3,5 км от окружной и уже от 12180 грн за метр в монолите.
https://www.atria.ua
Опять вопрос о себестоимости. Наверное у КАНа, что строит неподалёку, 10-18 тыс грн на квадрате уходит на вентилируемый фасад)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:03

В продовження вранішнього поста щодо розвитку ділової частини міста.
Короленківська 4.

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Активно будують.


Всі пам'ятають золоте правило? Квартира біля офісів, нежитлове серед мурашника?:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:В продовження вранішнього поста щодо розвитку ділової частини міста.Короленківська 4.

ИМХО проект имеет вид УЁ :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Короленківська 4.


если построят, через 5-10 лет, то цена будет как в Хаяте, 500$ в сутки. И совок рядом подорожает, не выдержит позора :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:06

  Прохожий написав:
  Первый написав:В продовження вранішнього поста щодо розвитку ділової частини міста.Короленківська 4.

ИМХО проект имеет вид УЁ :shock:

Хз. Ось новий макет

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:23

  Первый написав:В продовження вранішнього поста щодо розвитку ділової частини міста.
Короленківська 4.

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Активно будують.


Всі пам'ятають золоте правило? Квартира біля офісів, нежитлове серед мурашника?:-)

Спасибо. Серьезно подумаю ещё над одной гостинкой на Владимирской.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:03

  zzzzzz написав:
В Украине с 1 июля отменят ночной тариф на электроэнергию. Он в два раза дешевле обычного

С 1 июля в Украине будет отменен ночной недорогой тариф на потребление электроэнергии для населения. Об этом во вторник, 25 июня, рассказал председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета в комментарии UA: Житомир.

"Не будет дифференциации по зонам, которые были утверждены на 1 июля 2019 года. Это не решение облэнерго. С одной стороны, мы также шокированы, поскольку распределение электроэнергии - является нашей основной задачей. И когда будут перепады, будет небольшой хаос, не совсем для нас будет положительный, поскольку мы тоже закупаем электроэнергию на энергорынке. Если не сможем спрогнозировать энергопотребление, будем нести большие финансовые потери", - сказал Шекета.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів (населення), диференціюванні за періодами часу, продовжують діяти після 1 липня 2019 року.



Пунктом 2.3 Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 23.04.2012 № 498, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.04.2012 за № 599/20912 (Порядок), визначено, що за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами:



За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);
повний тариф у інші години доби.
За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).
Відпуск електричної енергії населенню проводиться за тарифами, встановленими постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.03.2015 за № 231/26676.
vitaliian
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