Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Всего 3,5 км от окружной и уже от 12180 грн за метр в монолите. https://www.atria.ua Опять вопрос о себестоимости. Наверное у КАНа, что строит неподалёку, 10-18 тыс грн на квадрате уходит на вентилируемый фасад)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
В Украине с 1 июля отменят ночной тариф на электроэнергию. Он в два раза дешевле обычного
С 1 июля в Украине будет отменен ночной недорогой тариф на потребление электроэнергии для населения. Об этом во вторник, 25 июня, рассказал председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета в комментарии UA: Житомир.
"Не будет дифференциации по зонам, которые были утверждены на 1 июля 2019 года. Это не решение облэнерго. С одной стороны, мы также шокированы, поскольку распределение электроэнергии - является нашей основной задачей. И когда будут перепады, будет небольшой хаос, не совсем для нас будет положительный, поскольку мы тоже закупаем электроэнергию на энергорынке. Если не сможем спрогнозировать энергопотребление, будем нести большие финансовые потери", - сказал Шекета.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів (населення), диференціюванні за періодами часу, продовжують діяти після 1 липня 2019 року.
Пунктом 2.3 Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 23.04.2012 № 498, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.04.2012 за № 599/20912 (Порядок), визначено, що за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами:
За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години); повний тариф у інші години доби. За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години); повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години); 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години). Відпуск електричної енергії населенню проводиться за тарифами, встановленими постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.03.2015 за № 231/26676.