Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всего 3,5 км от окружной и уже от 12180 грн за метр в монолите. https://www.atria.ua Опять вопрос о себестоимости. Наверное у КАНа, что строит неподалёку, 10-18 тыс грн на квадрате уходит на вентилируемый фасад)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
В Украине с 1 июля отменят ночной тариф на электроэнергию. Он в два раза дешевле обычного
С 1 июля в Украине будет отменен ночной недорогой тариф на потребление электроэнергии для населения. Об этом во вторник, 25 июня, рассказал председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета в комментарии UA: Житомир.
"Не будет дифференциации по зонам, которые были утверждены на 1 июля 2019 года. Это не решение облэнерго. С одной стороны, мы также шокированы, поскольку распределение электроэнергии - является нашей основной задачей. И когда будут перепады, будет небольшой хаос, не совсем для нас будет положительный, поскольку мы тоже закупаем электроэнергию на энергорынке. Если не сможем спрогнозировать энергопотребление, будем нести большие финансовые потери", - сказал Шекета.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів (населення), диференціюванні за періодами часу, продовжують діяти після 1 липня 2019 року.
Пунктом 2.3 Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 23.04.2012 № 498, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.04.2012 за № 599/20912 (Порядок), визначено, що за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами:
За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години); повний тариф у інші години доби. За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години); повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години); 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години). Відпуск електричної енергії населенню проводиться за тарифами, встановленими постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.03.2015 за № 231/26676.
Своїм рішенням апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 13 грудня 2018 року та задовольнив адміністративний позов Приватного акціонерного товариства «Фірма «Хмельницькбуд».
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 квітня 2018 року № 100 «Про затвердження ДБН Б. 2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» суд визнав протиправним та нечинним.
«Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення”, - йдеться у судовому рішенні.
Нагадаємо, ДБН Б. 2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» містить понад 50 змін, спрямованих на припинення хаотичної забудови українських міст, зокрема вводяться: • обмеження висотності забудови у містах - нове поняття «блакитні лінії»; • обмеження забудови у зелених зонах - нове поняття «зелені лінії», які визначають межі ландшафтних та рекреаційних територій, на яких заборонено будівництво; • обмеження щільності забудови, яке забороняє її підвищення у декілька разів; • обов'язкове будівництво дитячих садків і шкіл у житловій забудові, збільшення майданчиків для відпочинку та спорту; • обов'язкове забезпечення безбар'єрного доступу.
Своїм рішенням апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 13 грудня 2018 року та задовольнив адміністративний позов Приватного акціонерного товариства «Фірма «Хмельницькбуд».
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 квітня 2018 року № 100 «Про затвердження ДБН Б. 2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» суд визнав протиправним та нечинним.
«Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення”, - йдеться у судовому рішенні.
Нагадаємо, ДБН Б. 2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» містить понад 50 змін, спрямованих на припинення хаотичної забудови українських міст, зокрема вводяться: • обмеження висотності забудови у містах - нове поняття «блакитні лінії»; • обмеження забудови у зелених зонах - нове поняття «зелені лінії», які визначають межі ландшафтних та рекреаційних територій, на яких заборонено будівництво; • обмеження щільності забудови, яке забороняє її підвищення у декілька разів; • обов'язкове будівництво дитячих садків і шкіл у житловій забудові, збільшення майданчиків для відпочинку та спорту; • обов'язкове забезпечення безбар'єрного доступу.
монопiсуарно, так як РН без дешевоi iпотеки пiде найближчим часом клювом до низу, от тiльки як гривнеукрепляж закiнчиться.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.