Кабмин ограничил тарифы на отопление и горячую воду (обновлено)

Кабинет министров ввел предельный уровень цены 1 Гкал теплоэнергии в системе централизованного отопления для городов областного значения и Киева на уровне 1,4 тыс. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду, 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.



По словам премьера, ограничение цен на тепло будет называться программой "Честная платежка", которая предусматривает внедрение механизмов установления цен на тепло и горячую воду и призвана побуждать местные власти вкладывать средства местных бюджетов в модернизацию ЖКХ.



"НАК "Нафтогаз Украины" начал снижать цены. Но есть и платежи за тепло и горячую воду. Опираясь на собственный опыт, я задаю вопрос – почему в одних городах цена тепла 2 тыс. грн за Гкал, а в других – 1,3 тыс. Грн. Почему такая разница? Она необъективна", – сказал Гройсман.



По словам главы Кабмина, расчеты правительства доказывают, что объективная цена одной гигакалории тепла составляет не более 1400 грн.



Как уточнил министр юстиции Павел Петренко, предельная стоимость тепла будет ограничена на уровне 1300-1400 грн за гигакалорию. При этом тарифы на горячую воду будут выше 80 грн за кубометр для жилья без полотенцесушителей и 87 грн за кубометр при их наличии.



"Кабинет министров зафиксировал экономически обоснованную предельную стоимость тепла на уровне 1400 грн", – заявил министр юстиции.



Петренко отметил, что по предварительным оценкам снижение тарифов по всей стране составит около 14%, а в отдельных городах – на 40%.



Глава Минюства добавил, что Кабмин также принял постановление для урегулирования цены на горячую воду – после принятия документа максимальный тариф для населения составляет 83 грн за кубометр горячей воды для домов с полотенцесушителем и 75 грн за 1 кубический метр – без них.



В ходе заседания правительства Гройсман также поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит каждого теплокоммунэнерго на предмет объективности существующей стоимости тепла и воды.