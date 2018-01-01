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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1269127012711272

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 179
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
52
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:51

Кабмин ограничил тарифы на отопление и горячую воду (обновлено)
Кабинет министров ввел предельный уровень цены 1 Гкал теплоэнергии в системе централизованного отопления для городов областного значения и Киева на уровне 1,4 тыс. грн.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду, 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, ограничение цен на тепло будет называться программой "Честная платежка", которая предусматривает внедрение механизмов установления цен на тепло и горячую воду и призвана побуждать местные власти вкладывать средства местных бюджетов в модернизацию ЖКХ.

"НАК "Нафтогаз Украины" начал снижать цены. Но есть и платежи за тепло и горячую воду. Опираясь на собственный опыт, я задаю вопрос – почему в одних городах цена тепла 2 тыс. грн за Гкал, а в других – 1,3 тыс. Грн. Почему такая разница? Она необъективна", – сказал Гройсман.

По словам главы Кабмина, расчеты правительства доказывают, что объективная цена одной гигакалории тепла составляет не более 1400 грн.

Как уточнил министр юстиции Павел Петренко, предельная стоимость тепла будет ограничена на уровне 1300-1400 грн за гигакалорию. При этом тарифы на горячую воду будут выше 80 грн за кубометр для жилья без полотенцесушителей и 87 грн за кубометр при их наличии.

"Кабинет министров зафиксировал экономически обоснованную предельную стоимость тепла на уровне 1400 грн", – заявил министр юстиции.

Петренко отметил, что по предварительным оценкам снижение тарифов по всей стране составит около 14%, а в отдельных городах – на 40%.

Глава Минюства добавил, что Кабмин также принял постановление для урегулирования цены на горячую воду – после принятия документа максимальный тариф для населения составляет 83 грн за кубометр горячей воды для домов с полотенцесушителем и 75 грн за 1 кубический метр – без них.

В ходе заседания правительства Гройсман также поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит каждого теплокоммунэнерго на предмет объективности существующей стоимости тепла и воды.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:36

  Serg-ik написав:Всего 3,5 км от окружной и уже от 12180 грн за метр в монолите.
https://www.atria.ua
Опять вопрос о себестоимости. Наверное у КАНа, что строит неподалёку, 10-18 тыс грн на квадрате уходит на вентилируемый фасад)))

к чему этот вопрос тут?
вы же были в офисе КАНа, почему прямо не спросили?
ах ну да, флудить на форуме проще...

апд
кстати глянул https://www.atria.ua
плотности застройки за окружной уже может и мордор позавидовать :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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