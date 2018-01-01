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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1269127012711272

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 179
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
52
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:36

  Serg-ik написав:Всего 3,5 км от окружной и уже от 12180 грн за метр в монолите.
https://www.atria.ua
Опять вопрос о себестоимости. Наверное у КАНа, что строит неподалёку, 10-18 тыс грн на квадрате уходит на вентилируемый фасад)))

к чему этот вопрос тут?
вы же были в офисе КАНа, почему прямо не спросили?
ах ну да, флудить на форуме проще...

апд
кстати глянул https://www.atria.ua
плотности застройки за окружной уже может и мордор позавидовать :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:вы же были в офисе КАНа, почему прямо не спросили?

Вы притворяетесь или того...? Что может ответить менеджер по продажам отдела продаж о себестоимости строительства? Он не может ответить на вопрос о причинах, по которым квартиры не продают юрлицам.(хотя я одну из причин в договоре нашел)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

(не)страшна історія на ніч про трафунок на КРЖН від бородатого (самі знаєте кого)...Долярчику слухати уважно 3 рази (покруче байок від акурта)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:23

личное наблюдение: квартира около 105 метров продавалась примерно за 120 000 тыс долл. Сняли с продажи, выставили в аренду за 10 000, а потом за 15 000 грн.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:58

Трохи гумору )))

- Ласкаво просимо в наш оупенспейс!
- Але ж це обісцяний підвал.
- Це лофт.
- Але там в кутку щури доїдають наркомана.
- Це перформанс.
- А що за бомж в порваному костюмі?
- Це наш коуч, Костянтин.
- А к***а поруч з ним?
- Фешн-консультант Маріанна. Пройдемо на кухню. Беріть фалафель.
- Але ж це хлібний м'якуш.
- Нут в цьому році погано вродив.
- А що це за зек біля плити?
- Це наш веган-шеф-кухар Олександр. Він недавно вийшов по УДЗ. Бажаєте смузі?
- Схоже на чифір.
- У Олександра свій секретний рецепт смузі.
- Все таки цікаво дізнатися долю наркомана, який лежить в кутку.
- Це наш сммщик. Віддав своє життя заради мистецтва. Вийшов непоганий перформанс, як вважаєте?
- Так, непоганий. Хлопець, який нюхає клей з пакета, місцевий вейпер?
- Як здогадалися?
- Та так, чисто інтуїтивно.
- А що за пришелепкувата тітка з котами?
- Наш HR.
- А вас як звати?
- Діма, я CEO. Знаю напам'ять всі цитати великих людей, які допомогли мені стати успішним. Цигаркою не пригостите?
Живите своим умом!
zzzzzz
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