Додано: Сер 26 чер, 2019 22:23

личное наблюдение: квартира около 105 метров продавалась примерно за 120 000 тыс долл. Сняли с продажи, выставили в аренду за 10 000, а потом за 15 000 грн.

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s