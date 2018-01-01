Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Всего 3,5 км от окружной и уже от 12180 грн за метр в монолите. https://www.atria.ua Опять вопрос о себестоимости. Наверное у КАНа, что строит неподалёку, 10-18 тыс грн на квадрате уходит на вентилируемый фасад)))
к чему этот вопрос тут? вы же были в офисе КАНа, почему прямо не спросили? ах ну да, флудить на форуме проще...
апд кстати глянул https://www.atria.ua плотности застройки за окружной уже может и мордор позавидовать
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Прохожий написав:вы же были в офисе КАНа, почему прямо не спросили?
Вы притворяетесь или того...? Что может ответить менеджер по продажам отдела продаж о себестоимости строительства? Он не может ответить на вопрос о причинах, по которым квартиры не продают юрлицам.(хотя я одну из причин в договоре нашел)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
(не)страшна історія на ніч про трафунок на КРЖН від бородатого (самі знаєте кого)...Долярчику слухати уважно 3 рази (покруче байок від акурта)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
- Ласкаво просимо в наш оупенспейс! - Але ж це обісцяний підвал. - Це лофт. - Але там в кутку щури доїдають наркомана. - Це перформанс. - А що за бомж в порваному костюмі? - Це наш коуч, Костянтин. - А к***а поруч з ним? - Фешн-консультант Маріанна. Пройдемо на кухню. Беріть фалафель. - Але ж це хлібний м'якуш. - Нут в цьому році погано вродив. - А що це за зек біля плити? - Це наш веган-шеф-кухар Олександр. Він недавно вийшов по УДЗ. Бажаєте смузі? - Схоже на чифір. - У Олександра свій секретний рецепт смузі. - Все таки цікаво дізнатися долю наркомана, який лежить в кутку. - Це наш сммщик. Віддав своє життя заради мистецтва. Вийшов непоганий перформанс, як вважаєте? - Так, непоганий. Хлопець, який нюхає клей з пакета, місцевий вейпер? - Як здогадалися? - Та так, чисто інтуїтивно. - А що за пришелепкувата тітка з котами? - Наш HR. - А вас як звати? - Діма, я CEO. Знаю напам'ять всі цитати великих людей, які допомогли мені стати успішним. Цигаркою не пригостите?