Додано: Сер 26 чер, 2019 22:09

(не)страшна історія на ніч про трафунок на КРЖН від бородатого (самі знаєте кого)...Долярчику слухати уважно 3 рази (покруче байок від акурта)

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.