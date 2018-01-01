RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1270127112721273

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 179
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
52
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:07

  Прохожий написав:..
плотности застройки за окружной уже может и мордор позавидовать :mrgreen:

пока этажность еще приемлемая.
sequence
 
Повідомлень: 2437
З нами з: 29.12.15
Подякував: 296 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:14

  Serg-ik написав:личное наблюдение: квартира около 105 метров продавалась примерно за 120 000 тыс долл. Сняли с продажи, выставили в аренду за 10 000, а потом за 15 000 грн.

ссылочкой на объяву не поделитесь?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10698
З нами з: 05.06.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:16

  zzzzzz написав:
  Frant написав:За моїми спостереженнями, "дорожай" вторинки вже закінчується.
Що найдешевше, панельки ціною 30-35 т - повигрібали.

Квартири вторинки за 40-50 т - як висіли в базі, так і висять по півроку і більше.


Но некоторые форумные эксперты утверждают что начался глобальный рост недвиги ))
Хотя видим что повыгребали самый дешевый сегмент т.к. он значительно просел.

В сегменте трешек,тихо как на кладбище)

как правило дорожай и стартует с дешевого сегмента
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10698
З нами з: 05.06.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:24

  zzzzzz написав:Но некоторые форумные эксперты утверждают что начался глобальный рост недвиги ))
Хотя видим что повыгребали самый дешевый сегмент т.к. он значительно просел.
В сегменте трешек,тихо как на кладбище)

Им на пятки наступают ходовые двушки :mrgreen:
Уютная 2х-кв. 3 этаж (60м2) у метро Минская (Тимошенко 18). 150000$ :mrgreen:
Или там же трёха 230000$ :shock: :mrgreen:
http://lavida.com.ua/obekt-780625/p35609/
moniks
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 27.08.14
Подякував: 865 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:41

  moniks написав:Или там же трёха 230000$ :shock: :mrgreen:
http://lavida.com.ua/obekt-780625/p35609/

Ремонт "кровь из глаз" :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33798
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3308 раз.
Подякували: 6744 раз.
 
Профіль
21
3
2
  #<1 ... 1270127112721273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1471, 1472, 1473
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14723 2414766
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 14:28
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181283
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 65149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72684)
27.06.2019 10:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.