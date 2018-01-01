Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:07
Прохожий написав:
..
плотности застройки за окружной уже может и мордор позавидовать
пока этажность еще приемлемая.
sequence
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:14
Serg-ik написав:
личное наблюдение: квартира около 105 метров продавалась примерно за 120 000 тыс долл. Сняли с продажи, выставили в аренду за 10 000, а потом за 15 000 грн.
ссылочкой на объяву не поделитесь?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:16
zzzzzz написав: Frant написав:
За моїми спостереженнями, "дорожай" вторинки вже закінчується.
Що найдешевше, панельки ціною 30-35 т - повигрібали.
Квартири вторинки за 40-50 т - як висіли в базі, так і висять по півроку і більше.
Но некоторые форумные эксперты утверждают что начался глобальный рост недвиги ))
Хотя видим что повыгребали самый дешевый сегмент
т.к. он значительно просел.
В сегменте трешек,тихо как на кладбище)
как правило дорожай и стартует с дешевого сегмента
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:24
zzzzzz написав:
Но некоторые форумные эксперты утверждают что начался глобальный рост недвиги ))
Хотя видим что повыгребали самый дешевый сегмент т.к. он значительно просел.
В сегменте трешек,тихо как на кладбище)
Им на пятки наступают ходовые двушки
Уютная 2х-кв. 3 этаж (60м2) у метро Минская (Тимошенко 18). 150000$
Или там же трёха 230000$
http://lavida.com.ua/obekt-780625/p35609/
moniks
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:41
Ремонт "кровь из глаз"
Живите своим умом!
zzzzzz
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