пока этажность еще приемлемая.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:07
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:14
ссылочкой на объяву не поделитесь?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:16
как правило дорожай и стартует с дешевого сегмента
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:24
Им на пятки наступают ходовые двушки
Уютная 2х-кв. 3 этаж (60м2) у метро Минская (Тимошенко 18). 150000$
Или там же трёха 230000$
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:41
Ремонт "кровь из глаз"
Живите своим умом!
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:04
поделюсь.
Сразу прошу прощения, немного приврал насчёт метража и цены. Много объяв просмотрел, запомнилось, что около 1000 за метр
продажа 87 000 за 87 метров
она же в аренде за 15 000, хотя было 10 000, уж не помню-на этом сайте ли нет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:08
здесь же всё по -честному, по себестоимости: покупка +ремонт=цена продажи
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:12
так в чем был ваш посыл?
154 аренды для неликвида как то 4к квартира очень неплохо
еще учтем что разводка отопления вертикальная и скорее всего дом не утеплен а в настоящее время это очень важно
и, кстати фото с/у нет...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:18
Прохожий Главное еще найти желающих снять эту прэлэсть за 154 аренды, без простоев.
Живите своим умом!
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:21
кстати должен заметить что стиль таки выдержан но "на любителя" а мы же профессионалы
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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