RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1271127212731274

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 180
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:38

  zzzzzz написав:Прохожий Главное еще найти желающих снять эту прэлэсть за 154 аренды, без простоев.

гастарбайтерам с востока по стилю наверное зашла бы.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2439
З нами з: 06.04.16
Подякував: 663 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:40

а что удивительного в цене аренды, если и по таким ценам (и даже дороже в этом-же месте) сдаются и почти без простоев

https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-v- ... f8260e4e9a
Xenon
 
Повідомлень: 3487
З нами з: 25.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:42

  Xenon написав:а что удивительного в цене аренды, если и по таким ценам (и даже дороже в этом-же месте) сдаются и почти без простоев

https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-v- ... f8260e4e9a



Это первая сдача , это всегда +10%
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33808
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3309 раз.
Подякували: 6750 раз.
 
Профіль
21
3
2
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:так в чем был ваш посыл?
154 аренды для неликвида как то 4к квартира очень неплохо
еще учтем что разводка отопления вертикальная и скорее всего дом не утеплен а в настоящее время это очень важно 8)

посыл в том, что квартира по 1 куе за метр в жилом состоянии-это дешевле, чем новострой без ремонта, в который надо закинуть еще....сколько? 200? 250? 300+
уе. на метр? Желающих не нашлось, хозяева решили сдать ( значит квартира пустая, излишки), продавать дешевле ( если были предложения), не захотели

Вот эта квартира была 2 недели назад за 85 000, сейчас 79 900.
https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyai ... 631e7f597e

Насколько ( в долларах на метр) важно то, что в этих домах
- вертикальная разводка
-нет внешнего утепления
-дом из силикатного кирпича
-нет МОПов, не то что модных, а практически никаких?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9335
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:07

Рейдерские будни, просто хотели рейдернуть ЖК ....мелочи...

Аліна Стрижак
16 мин. ·
Спробували рейдернути ЖК “Чайки” через ключ реєстратора Прошкіна. Поліція спрацювала несподівано швидко, і виявила, що реєстратора Прошкіна від зими в Україні немає, а його ключі, кілька штук, працюють в різних регіонах України. По ip-компа і телефонах з’ясували адреси і провели обшуки. За одною адресою виявили приміщення, а в ньому - стіл, а на столі - комп, із якого лазили в реєстр із флешки-ключа Прошкіна, і, власне, сам ключ Прошкіна. У цьому приміщенні був ще 24-річний Віталій Романчук, ще в перших числах червня - керівник Комунального Підприємства “Правочин”, заснованого сільською радою Житомирської області. Слідчим треба якось довести, шо саме Романчук - злочинець, і тут знаходиться несподіваний свідок, колишній прокурор Захар Антіпов, який випадково проходив повз і каже: зуб даю, це - стіл Романчука.

Як же цей цінний свідок потрапив так вдало на обшук?
А річ у тім, що КП “Правочин” сидить за одними дверима з адвокатом Ігорем Марущаком із міста Глобине Полтавської області. Там же, у Глобиному, починав свою кар’єру екс-прокурор Владислав Шпаков, у юридичній компанії “Антирейдер” якого колишній прокурор Антіпов зараз і трудиться. Злі язики кажуть, що, якщо підняти відеозйомку біля входу в офіс КП “Правочин” на Хрещатику 44б, то можна побачити, як вся ця тусовка - кпшники і антирейдери - гарненько тусить під стінами свого офісу.

Сьогодні о 15.00 в МВС на Володимирській даватимуть коментарі з приводу цієї справи, треба буде спитати, так є зйомка чи немає.

http://nashigroshi.org/2019/06/27/keriv ... 666SqSaGCY
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33808
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3309 раз.
Подякували: 6750 раз.
 
Профіль
21
3
2
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:32

  Xenon написав:а что удивительного в цене аренды, если и по таким ценам (и даже дороже в этом-же месте) сдаются и почти без простоев

https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-v- ... f8260e4e9a

Насчет цены не спорю.
Простои в таком месте и таком ценовом сегменте неизбежны.
UA
 
Повідомлень: 4236
З нами з: 19.07.08
Подякував: 444 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:34

UA "Объявление уже не активно""
Либо чей то закидон с левыми фотками либо простоев за 35000грн практически нет даже летом в этом прекрасном прицентралье :D
барабашов
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 16.06.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1271127212731274
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1472, 1473, 1474
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14733 2415780
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 19:04
Loft
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181323
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 65211
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.