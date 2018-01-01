Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:так в чем был ваш посыл? 154 аренды для неликвида как то 4к квартира очень неплохо еще учтем что разводка отопления вертикальная и скорее всего дом не утеплен а в настоящее время это очень важно
посыл в том, что квартира по 1 куе за метр в жилом состоянии-это дешевле, чем новострой без ремонта, в который надо закинуть еще....сколько? 200? 250? 300+ уе. на метр? Желающих не нашлось, хозяева решили сдать ( значит квартира пустая, излишки), продавать дешевле ( если были предложения), не захотели
Рейдерские будни, просто хотели рейдернуть ЖК ....мелочи...
Аліна Стрижак 16 мин. · Спробували рейдернути ЖК “Чайки” через ключ реєстратора Прошкіна. Поліція спрацювала несподівано швидко, і виявила, що реєстратора Прошкіна від зими в Україні немає, а його ключі, кілька штук, працюють в різних регіонах України. По ip-компа і телефонах з’ясували адреси і провели обшуки. За одною адресою виявили приміщення, а в ньому - стіл, а на столі - комп, із якого лазили в реєстр із флешки-ключа Прошкіна, і, власне, сам ключ Прошкіна. У цьому приміщенні був ще 24-річний Віталій Романчук, ще в перших числах червня - керівник Комунального Підприємства “Правочин”, заснованого сільською радою Житомирської області. Слідчим треба якось довести, шо саме Романчук - злочинець, і тут знаходиться несподіваний свідок, колишній прокурор Захар Антіпов, який випадково проходив повз і каже: зуб даю, це - стіл Романчука.
Як же цей цінний свідок потрапив так вдало на обшук? А річ у тім, що КП “Правочин” сидить за одними дверима з адвокатом Ігорем Марущаком із міста Глобине Полтавської області. Там же, у Глобиному, починав свою кар’єру екс-прокурор Владислав Шпаков, у юридичній компанії “Антирейдер” якого колишній прокурор Антіпов зараз і трудиться. Злі язики кажуть, що, якщо підняти відеозйомку біля входу в офіс КП “Правочин” на Хрещатику 44б, то можна побачити, як вся ця тусовка - кпшники і антирейдери - гарненько тусить під стінами свого офісу.
Сьогодні о 15.00 в МВС на Володимирській даватимуть коментарі з приводу цієї справи, треба буде спитати, так є зйомка чи немає.
В мае средняя зарплата упала на 30 грн по сравнению с апрелем.Так же снижается темп роста реальной зарплаты , если в январе-апреле было 10,5% то в мае уже 7% я ожидаю замедление роста реальной зарплаты до 5-6% к концу года. В Европах реальные зарплаты растут не более 2% в год. У нас было 10-11% это очень много, скоро пойдет замедление.