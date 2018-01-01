Аліна Стрижак

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Спробували рейдернути ЖК “Чайки” через ключ реєстратора Прошкіна. Поліція спрацювала несподівано швидко, і виявила, що реєстратора Прошкіна від зими в Україні немає, а його ключі, кілька штук, працюють в різних регіонах України. По ip-компа і телефонах з’ясували адреси і провели обшуки. За одною адресою виявили приміщення, а в ньому - стіл, а на столі - комп, із якого лазили в реєстр із флешки-ключа Прошкіна, і, власне, сам ключ Прошкіна. У цьому приміщенні був ще 24-річний Віталій Романчук, ще в перших числах червня - керівник Комунального Підприємства “Правочин”, заснованого сільською радою Житомирської області. Слідчим треба якось довести, шо саме Романчук - злочинець, і тут знаходиться несподіваний свідок, колишній прокурор Захар Антіпов, який випадково проходив повз і каже: зуб даю, це - стіл Романчука.



Як же цей цінний свідок потрапив так вдало на обшук?

А річ у тім, що КП “Правочин” сидить за одними дверима з адвокатом Ігорем Марущаком із міста Глобине Полтавської області. Там же, у Глобиному, починав свою кар’єру екс-прокурор Владислав Шпаков, у юридичній компанії “Антирейдер” якого колишній прокурор Антіпов зараз і трудиться. Злі язики кажуть, що, якщо підняти відеозйомку біля входу в офіс КП “Правочин” на Хрещатику 44б, то можна побачити, як вся ця тусовка - кпшники і антирейдери - гарненько тусить під стінами свого офісу.



Сьогодні о 15.00 в МВС на Володимирській даватимуть коментарі з приводу цієї справи, треба буде спитати, так є зйомка чи немає.