У бАгАтых свои причуды )))
Там вид на Джек, если начнут строить дом между 7 и 9 ценник сразу -10..-15%
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 чер, 2019 20:26
У бАгАтых свои причуды )))
Там вид на Джек, если начнут строить дом между 7 и 9 ценник сразу -10..-15%
Живите своим умом!
Додано: Чет 27 чер, 2019 20:32
там бы паркинг этажей в 15 замастырить и эвакуаторы по центру запустить. золотое дно будет . даже не дно, днище
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