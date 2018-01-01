У бАгАтых свои причуды )))
Там вид на Джек, если начнут строить дом между 7 и 9 ценник сразу -10..-15%
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:26
У бАгАтых свои причуды )))
Там вид на Джек, если начнут строить дом между 7 и 9 ценник сразу -10..-15%
Живите своим умом!
Додано: Чет 27 чер, 2019 20:32
там бы паркинг этажей в 15 замастырить и эвакуаторы по центру запустить. золотое дно будет . даже не дно, днище
Додано: Чет 27 чер, 2019 20:38
кстати думаю в ДХ по такому ценнику ушла бы, а ЛУ7 уже морально устарел селяви...
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