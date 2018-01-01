Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 чер, 2019 20:10
zzzzzz написав:
знакомые сдают на Леси Украинке 7 ,
140 кв.м
под аренду неликвид
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:26
Прохожий написав: zzzzzz написав:
знакомые сдают на Леси Украинке 7 ,
140 кв.м
под аренду неликвид
У бАгАтых свои причуды )))
Там вид на Джек, если начнут строить дом между 7 и 9 ценник сразу -10..-15%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:32
zzzzzz написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:
знакомые сдают на Леси Украинке 7 ,
140 кв.м
под аренду неликвид
У бАгАтых свои причуды )))
Там вид на Джек, если начнут строить дом между 7 и 9 ценник сразу -10..-15%
там бы паркинг этажей в 15 замастырить и эвакуаторы по центру запустить. золотое дно будет . даже не дно, днище
plugatyrev
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:38
zzzzzz написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:
знакомые сдают на Леси Украинке 7 ,
140 кв.м
под аренду неликвид
У бАгАтых свои причуды )))
Там вид на Джек, если начнут строить дом между 7 и 9 ценник сразу -10..-15%
кстати думаю в ДХ по такому ценнику ушла бы, а ЛУ7 уже морально устарел селяви...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Додано: Чет 27 чер, 2019 22:29
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 27 чер, 2019 22:31
zzzzzz кризис в сша обычно начинается с падения спроса на жильё...
vitaliian
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Додано: Чет 27 чер, 2019 22:36
vitaliian написав: zzzzzz
кризис в сша обычно начинается с падения спроса на жильё...
Угу, нулевой уровень преодолели в феврале 2007 года, за год до кризиса...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:13
примерно полгода-год ещё можно играться в гривневые депозиты, а в бетон входить я не рисковал бы.
vitaliian
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baraka
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