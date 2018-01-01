|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:19
zzzzzz на нас любой чих на другом конце земли отражается бегством капитала. Азиатский кризис 1998 Американский 2008
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2446
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 742 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14745
|2416844
|
П'ят 28 чер, 2019 09:49
rjkz
|
|455
|181333
|
|
|31672
|65316
|