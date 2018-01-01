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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:19
zzzzzz на нас любой чих на другом конце земли отражается бегством капитала. Азиатский кризис 1998 Американский 2008
Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:23
Правильно - используется любой повод для разгона курса и цен Только по этим ценам несильно берут. На вторичке просто ценовой шабаш. Однушка по цене двушки, двушка по цене трёшки, гнилая трёшка по цене новостройки Дурдом
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