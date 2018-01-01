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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:19
zzzzzz на нас любой чих на другом конце земли отражается бегством капитала. Азиатский кризис 1998 Американский 2008
Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:23
Правильно - используется любой повод для разгона курса и цен Только по этим ценам несильно берут. На вторичке просто ценовой шабаш. Однушка по цене двушки, двушка по цене трёшки, гнилая трёшка по цене новостройки Дурдом
Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:34
немного праздничного оффтопа
сегодня проезжал мимо объекта Укрбуда, кран крутится, рабочие суетятся
к чему бы это?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 29 чер, 2019 08:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тема вмерла?
КРЖН всьо?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 29 чер, 2019 09:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трешка мб по цене матрёшки, а недорогие варианты в Киеве и Ирпене берут хорошо. Я с весны мониторил 6 объектов, 5 из них уже продано. Народ перестал ждать, если есть кеш лучше купить маленькое но своё, чем кормить арендодателя. Возможно самые дешёвые варианты снимают с продажи в ожидании лучших времён.
Додано: Суб 29 чер, 2019 09:35
Просто в деяких пересiчених, не зважаючи на крики: "все пропало", "тотальне зубожиння", виявилося, що бабки жгуть ляшку.
Але момент минув (хто купив у 2015..2016 та вже вселився/здав в оренду, той молодець), тре чекати новоi кризи.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 29 чер, 2019 09:51
сколько можно детский сад разводить, разделите количество продающихся квартир на количество тех кто нуждается в жилье. Не было бы зубожиння эти квартиры бы стоили как в Польше либо (по текущим ценам) были бы выкуплены все за 2 недели. Цена нащупала дно и немного выросла, продавец не хочет продавать квартиру 10 лет, покупатель не хочет 10лет платить аренду или жить с родителями, на каком-то уровень по каждому объекту консенсус будет найден. Причём тут зубожиння? У вас же не покупает квартиру бабушка которая с трудом выживает на свою пенсию.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 29 чер, 2019 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 чер, 2019 09:58
по вторинцi згоден (хотя Серж-ик...), по первинному ринку ... гляньте на карту Iрпеня на ЛУН,
напр., що там в поймi рiчки Синергiя задумала...а ще море новобудов недобудованих що в Iрпенi, що в Бучi, тай на КРЖН/оКРЖН
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:03
это для меня самого загадка и так новострои стоят непроданные, вдобавок в Ирпене крупный застройщик обанкротился, один его объект жители достраивают за свои (коробка была готова), другие даже не охраняются. Нашего инвестора ничем не напугаешь. Со времён элиты-центр РН такой же дикий никаких изменений.
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:13
якщо не секрет, хто?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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