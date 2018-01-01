Додано: Суб 29 чер, 2019 09:51

flyman написав: vitaliian написав: Трешка мб по цене матрёшки, а недорогие варианты в Киеве и Ирпене берут хорошо. Я с весны мониторил 6 объектов, 5 из них уже продано. Народ перестал ждать, если есть кеш лучше купить маленькое но своё, чем кормить арендодателя. Возможно самые дешёвые варианты снимают с продажи в ожидании лучших времён. Трешка мб по цене матрёшки, а недорогие варианты в Киеве и Ирпене берут хорошо. Я с весны мониторил 6 объектов, 5 из них уже продано. Народ перестал ждать, если есть кеш лучше купить маленькое но своё, чем кормить арендодателя. Возможно самые дешёвые варианты снимают с продажи в ожидании лучших времён.

Просто в деяких пересiчених, не зважаючи на крики: "все пропало", "тотальне зубожиння", виявилося, що бабки жгуть ляшку.

Але момент минув (хто купив у 2015..2016 та вже вселився/здав в оренду, той молодець), тре чекати новоi кризи. Просто в деяких пересiчених, не зважаючи на крики: "все пропало", "тотальне зубожиння", виявилося, що бабки жгуть ляшку.Але момент минув (хто купив у 2015..2016 та вже вселився/здав в оренду, той молодець), тре чекати новоi кризи.

сколько можно детский сад разводить, разделите количество продающихся квартир на количество тех кто нуждается в жилье. Не было бы зубожиння эти квартиры бы стоили как в Польше либо (по текущим ценам) были бы выкуплены все за 2 недели. Цена нащупала дно и немного выросла, продавец не хочет продавать квартиру 10 лет, покупатель не хочет 10лет платить аренду или жить с родителями, на каком-то уровень по каждому объекту консенсус будет найден. Причём тут зубожиння? У вас же не покупает квартиру бабушка которая с трудом выживает на свою пенсию.