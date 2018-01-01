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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1274127512761277>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 180
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:19

zzzzzz на нас любой чих на другом конце земли отражается бегством капитала. Азиатский кризис 1998 Американский 2008
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:23

  vitaliian написав:zzzzzz на нас любой чих на другом конце земли отражается бегством капитала. Азиатский кризис 1998 Американский 2008

Правильно - используется любой повод для разгона курса и цен :twisted: Только по этим ценам несильно берут. На вторичке просто ценовой шабаш. Однушка по цене двушки, двушка по цене трёшки, гнилая трёшка по цене новостройки :mrgreen: Дурдом :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:34

немного праздничного оффтопа 8)

сегодня проезжал мимо объекта Укрбуда, кран крутится, рабочие суетятся
к чему бы это?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 08:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тема вмерла?
КРЖН всьо?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трешка мб по цене матрёшки, а недорогие варианты в Киеве и Ирпене берут хорошо. Я с весны мониторил 6 объектов, 5 из них уже продано. Народ перестал ждать, если есть кеш лучше купить маленькое но своё, чем кормить арендодателя. Возможно самые дешёвые варианты снимают с продажи в ожидании лучших времён.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:35

  vitaliian написав:Трешка мб по цене матрёшки, а недорогие варианты в Киеве и Ирпене берут хорошо. Я с весны мониторил 6 объектов, 5 из них уже продано. Народ перестал ждать, если есть кеш лучше купить маленькое но своё, чем кормить арендодателя. Возможно самые дешёвые варианты снимают с продажи в ожидании лучших времён.

Просто в деяких пересiчених, не зважаючи на крики: "все пропало", "тотальне зубожиння", виявилося, що бабки жгуть ляшку.
Але момент минув (хто купив у 2015..2016 та вже вселився/здав в оренду, той молодець), тре чекати новоi кризи.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:51

  flyman написав:
  vitaliian написав:Трешка мб по цене матрёшки, а недорогие варианты в Киеве и Ирпене берут хорошо. Я с весны мониторил 6 объектов, 5 из них уже продано. Народ перестал ждать, если есть кеш лучше купить маленькое но своё, чем кормить арендодателя. Возможно самые дешёвые варианты снимают с продажи в ожидании лучших времён.

Просто в деяких пересiчених, не зважаючи на крики: "все пропало", "тотальне зубожиння", виявилося, що бабки жгуть ляшку.
Але момент минув (хто купив у 2015..2016 та вже вселився/здав в оренду, той молодець), тре чекати новоi кризи.

сколько можно детский сад разводить, разделите количество продающихся квартир на количество тех кто нуждается в жилье. Не было бы зубожиння эти квартиры бы стоили как в Польше либо (по текущим ценам) были бы выкуплены все за 2 недели. Цена нащупала дно и немного выросла, продавец не хочет продавать квартиру 10 лет, покупатель не хочет 10лет платить аренду или жить с родителями, на каком-то уровень по каждому объекту консенсус будет найден. Причём тут зубожиння? У вас же не покупает квартиру бабушка которая с трудом выживает на свою пенсию.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 29 чер, 2019 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:58

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Трешка мб по цене матрёшки, а недорогие варианты в Киеве и Ирпене берут хорошо. Я с весны мониторил 6 объектов, 5 из них уже продано. Народ перестал ждать, если есть кеш лучше купить маленькое но своё, чем кормить арендодателя. Возможно самые дешёвые варианты снимают с продажи в ожидании лучших времён.

Просто в деяких пересiчених, не зважаючи на крики: "все пропало", "тотальне зубожиння", виявилося, що бабки жгуть ляшку.
Але момент минув (хто купив у 2015..2016 та вже вселився/здав в оренду, той молодець), тре чекати новоi кризи.

сколько можно детский сад разводить, разделите количество продающихся квартир на количество тех кто нуждается в жилье. Не было бы зубожиння эти квартиры бы стоили как в Польше либо (по текущим ценам) были бы выкуплены все за 2 недели. Цена нащупала дно и немного выросла, продавец не хочет продавать квартиру 10 лет, покупатель не хочет 10лет платить аренду или жить с родителями, на каком-то уровень по каждому объекту консенсус будет найден.

по вторинцi згоден (хотя Серж-ик...), по первинному ринку ... гляньте на карту Iрпеня на ЛУН,
напр., що там в поймi рiчки Синергiя задумала...а ще море новобудов недобудованих що в Iрпенi, що в Бучi, тай на КРЖН/оКРЖН
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:03

  flyman написав:по вторинцi згоден, по первинному ринку ... гляньте на карту Iрпеня на ЛУН,
напр., що там в поймi рiчки Синергiя задумала...а ще море новобудов недобудованих що в Iрпенi, що в Бучi, тай на КРЖН/оКРЖН

это для меня самого загадка и так новострои стоят непроданные, вдобавок в Ирпене крупный застройщик обанкротился, один его объект жители достраивают за свои (коробка была готова), другие даже не охраняются. Нашего инвестора ничем не напугаешь. Со времён элиты-центр РН такой же дикий никаких изменений.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:13

  vitaliian написав:это для меня самого загадка и так новострои стоят непроданные, вдобавок в Ирпене крупный застройщик обанкротился, один его объект жители достраивают за свои (коробка была готова), другие даже не охраняются. Нашего инвестора ничем не напугаешь. Со времён элиты-центр РН такой же дикий никаких изменений.

якщо не секрет, хто?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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