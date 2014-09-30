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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:22
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:26
так це ж уже коли ще було:
Сентябрь 30, 2014
Что происходит в компании «БГМ»?
Как и положено, в нашей стране курировал «БилдГрупМенеджмент» местный «смотрящий» от Партии Регионов, секретарь городского совета г. Ирпень, и, конечно же, член депутатской фракции Партии регионов в Ирпенском городском совете, Вишняков Игорь Анатолиевич, уроженец города Ачинск (Красноярский край). Наверное, не было человека в Ирпене, который бы не знал Игоря Вишнякова, поэтому добавим только, что он был еще и членом комиссии по вопросам архитектуры и капитального строительства.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2019 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:32
flyman те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:36
навiть так!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на ветке лето, или гаплык?!
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