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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:22
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:26
так це ж уже коли ще було:
Сентябрь 30, 2014
Что происходит в компании «БГМ»?
Как и положено, в нашей стране курировал «БилдГрупМенеджмент» местный «смотрящий» от Партии Регионов, секретарь городского совета г. Ирпень, и, конечно же, член депутатской фракции Партии регионов в Ирпенском городском совете, Вишняков Игорь Анатолиевич, уроженец города Ачинск (Красноярский край). Наверное, не было человека в Ирпене, который бы не знал Игоря Вишнякова, поэтому добавим только, что он был еще и членом комиссии по вопросам архитектуры и капитального строительства.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2019 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:32
flyman те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:36
навiть так!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на ветке лето, или гаплык?!
Додано: Суб 29 чер, 2019 12:52
Согласно опросов рейтинговых контор мегаоптимизм покруче 13-го года захлеснул сознания украинцев,все побежали пристраивать котлетки,пока не запустили ипотеку под 5% в валюте и не наступил новый 2007-й год.
Максик уже наверное продал новую прелесть и сидит жалеет,ведь на носу небывалый подъём и дорожай,опять полтосик мимо носа.
Остальные не дремлют и пошли в атаку на отделы продаж и базы данных рыл,так что нечего отсвечивать и нервировать уже крутящих носом застройщиков и несговорчивых покупателей,пока цены в у.е. не взлетели до небес НАДО БРАТЬ,тем более скоро доллар по 20 и будут ценники в гривнах выставляться,но посчитанные по курсу 28
Думай те,форточка захлопнеццо внезапно и молниеносно
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 29 чер, 2019 13:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я мониторю варианты по Victory V и Crystal Park и они уходят.
2к 85м2 в виктории месяц назад ушел за 95$. Сейчас такие варианты 100+...
В Кристал Парк 3к с ремонтом выставили за 220 и потом пошел рост цены))) ушла за 240+.
Недавно появилась в аренду за 1800$!
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Додано: Суб 29 чер, 2019 13:22
Интересно, чего Вы мониторите такие разные объекты:
Victory V - недавно сданная 35 эт. мега-общага, и Crystal Park очень давно сданный с намеком на бизнес, в парке Пушкина (около 10 эт. максимум)?
Додано: Суб 29 чер, 2019 13:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ещё доллар этим летом дешёвый, у кого кеш в гривне может купить квартиру с дисконтом 1-1,5 на каждом $ может поэтому активизировались продажи?
Додано: Суб 29 чер, 2019 13:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Виктори млниторил, так как там продал 1К (ранее писал тут), а Кристал смотрю как вариант "для себя" ... Хотя понимаю, что сейчас жить там не буду (пока живу в другом городе), поэтому вариант для покупки не подходит... Уж сильно дорогой простой будет - содержание 25 грн/м2.
В виктори тот вариант (85м2) тоже смотрел для себя, но понял, что там будет проходняк и мини хостел (близость к вокзалу) и оставил эту затею. Да и цена паркинга 25$+ и мест всего-то 40-45.
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Востаннє редагувалось 5396669 в Суб 29 чер, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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