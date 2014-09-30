RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1275127612771278>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 180
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:22

flyman бгм
https://forum.realt.ua/obsuzhdenie_novo ... -4295/1200
https://forum.realt.ua/obsuzhdenie_novo ... 2-3887/620
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2489
З нами з: 06.04.16
Подякував: 668 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:26


так це ж уже коли ще було:
Сентябрь 30, 2014
Что происходит в компании «БГМ»?
https://gdevkievezhithorosho.com/2014/09/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%B3%D0%BC/

http://irpin.today/?p=260
Как и положено, в нашей стране курировал «БилдГрупМенеджмент» местный «смотрящий» от Партии Регионов, секретарь городского совета г. Ирпень, и, конечно же, член депутатской фракции Партии регионов в Ирпенском городском совете, Вишняков Игорь Анатолиевич, уроженец города Ачинск (Красноярский край). Наверное, не было человека в Ирпене, который бы не знал Игоря Вишнякова, поэтому добавим только, что он был еще и членом комиссии по вопросам архитектуры и капитального строительства.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2019 10:35, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15877
З нами з: 09.03.14
Подякував: 931 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:32

flyman те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2489
З нами з: 06.04.16
Подякував: 668 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:36

  vitaliian написав:flyman те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.

навiть так!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15877
З нами з: 09.03.14
Подякував: 931 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на ветке лето, или гаплык?!
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 106
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:52

  plugatyrev написав:на ветке лето, или гаплык?!

Согласно опросов рейтинговых контор мегаоптимизм покруче 13-го года захлеснул сознания украинцев,все побежали пристраивать котлетки,пока не запустили ипотеку под 5% в валюте и не наступил новый 2007-й год.
Максик уже наверное продал новую прелесть и сидит жалеет,ведь на носу небывалый подъём и дорожай,опять полтосик мимо носа.
Остальные не дремлют и пошли в атаку на отделы продаж и базы данных рыл,так что нечего отсвечивать и нервировать уже крутящих носом застройщиков и несговорчивых покупателей,пока цены в у.е. не взлетели до небес НАДО БРАТЬ,тем более скоро доллар по 20 и будут ценники в гривнах выставляться,но посчитанные по курсу 28 8)

Думай те,форточка захлопнеццо внезапно и молниеносно :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10563
З нами з: 30.12.09
Подякував: 302 раз.
Подякували: 2105 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:Трешка мб по цене матрёшки, а недорогие варианты в Киеве и Ирпене берут хорошо. Я с весны мониторил 6 объектов, 5 из них уже продано. Народ перестал ждать, если есть кеш лучше купить маленькое но своё, чем кормить арендодателя. Возможно самые дешёвые варианты снимают с продажи в ожидании лучших времён.
Я мониторю варианты по Victory V и Crystal Park и они уходят.
2к 85м2 в виктории месяц назад ушел за 95$. Сейчас такие варианты 100+...
В Кристал Парк 3к с ремонтом выставили за 220 и потом пошел рост цены))) ушла за 240+.
Недавно появилась в аренду за 1800$!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:22

  5396669 написав:
vitaliian написав:Трешка мб по цене матрёшки, а недорогие варианты в Киеве и Ирпене берут хорошо. Я с весны мониторил 6 объектов, 5 из них уже продано. Народ перестал ждать, если есть кеш лучше купить маленькое но своё, чем кормить арендодателя. Возможно самые дешёвые варианты снимают с продажи в ожидании лучших времён.
Я мониторю варианты по Victory V и Crystal Park и они уходят.
2к 85м2 в виктории месяц назад ушел за 95$. Сейчас такие варианты 100+...
В Кристал Парк 3к с ремонтом выставили за 220 и потом пошел рост цены))) ушла за 240+.
Недавно появилась в аренду за 1800$!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Интересно, чего Вы мониторите такие разные объекты:
Victory V - недавно сданная 35 эт. мега-общага, и Crystal Park очень давно сданный с намеком на бизнес, в парке Пушкина (около 10 эт. максимум)?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3009
З нами з: 19.09.10
Подякував: 496 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ещё доллар этим летом дешёвый, у кого кеш в гривне может купить квартиру с дисконтом 1-1,5 на каждом $ может поэтому активизировались продажи?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2489
З нами з: 06.04.16
Подякував: 668 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  5396669 написав:
vitaliian написав:Трешка мб по цене матрёшки, а недорогие варианты в Киеве и Ирпене берут хорошо. Я с весны мониторил 6 объектов, 5 из них уже продано. Народ перестал ждать, если есть кеш лучше купить маленькое но своё, чем кормить арендодателя. Возможно самые дешёвые варианты снимают с продажи в ожидании лучших времён.
Я мониторю варианты по Victory V и Crystal Park и они уходят.
2к 85м2 в виктории месяц назад ушел за 95$. Сейчас такие варианты 100+...
В Кристал Парк 3к с ремонтом выставили за 220 и потом пошел рост цены))) ушла за 240+.
Недавно появилась в аренду за 1800$!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Интересно, чего Вы мониторите такие разные объекты:
Victory V - недавно сданная 35 эт. мега-общага, и Crystal Park очень давно сданный с намеком на бизнес, в парке Пушкина (около 10 эт. максимум)?
Виктори млниторил, так как там продал 1К (ранее писал тут), а Кристал смотрю как вариант "для себя" ... Хотя понимаю, что сейчас жить там не буду (пока живу в другом городе), поэтому вариант для покупки не подходит... Уж сильно дорогой простой будет - содержание 25 грн/м2.
В виктори тот вариант (85м2) тоже смотрел для себя, но понял, что там будет проходняк и мини хостел (близость к вокзалу) и оставил эту затею. Да и цена паркинга 25$+ и мест всего-то 40-45.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Востаннє редагувалось 5396669 в Суб 29 чер, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1275127612771278>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump, vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1474, 1475, 1476
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14756 2418243
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 11:15
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181360
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 65464
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.