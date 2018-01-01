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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 чер, 2019 13:41
vitaliian написав:ещё доллар этим летом дешёвый, у кого кеш в гривне может купить квартиру с дисконтом 1-1,5 на каждом $ может поэтому активизировались продажи?
И много ли сидят на гривневом кеше? А не в кеше он прирастает на 1% в месяц
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