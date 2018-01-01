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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1275127612771278

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 180
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:ещё доллар этим летом дешёвый, у кого кеш в гривне может купить квартиру с дисконтом 1-1,5 на каждом $ может поэтому активизировались продажи?
И много ли сидят на гривневом кеше? А не в кеше он прирастает на 1% в месяц
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:52

Faceless я только последние 10лет пользуюсь депозитами, родители и ближ.родственнники вообще не пользуются. У кого есть сбережения все в кэше. Маму до банкопада пытался уговорить открыть депозит но так и не уговорил. Сгоревшие сбережения в сберкассе ссср, страх перед судебными тяжбами в случае чего. Не все пользуются депозитами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кста, пiдвiв пiдсумки по цоколю:

Менше як за 1рiк "не в орендi, а в свому" окупилося:
- борг по квартплатi за вiд момента набуття права власностi
- новий лiчильник е.е. замiсть поцупленого
- лофт ремонт + начинка: холодильник, пралка, бойлер, мiкрохвильовка ...
- складний велiк.

3й мiсяць "чиста економiя"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:20

  vitaliian написав:Faceless я только последние 10лет пользуюсь депозитами, родители и ближ.родственнники вообще не пользуются. У кого есть сбережения все в кэше. Маму до банкопада пытался уговорить открыть депозит но так и не уговорил. Сгоревшие сбережения в сберкассе ссср, страх перед судебными тяжбами в случае чего. Не все пользуются депозитами.

в моему оточеннi теж всi бояться банкiв, як чуми... один я "не такий"
на западенщинi покупка нерухомостi/ремонт/побудова "маленькоi хатинки" - це такий собi вид спорту.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:Faceless я только последние 10лет пользуюсь депозитами, родители и ближ.родственнники вообще не пользуются. У кого есть сбережения все в кэше. Маму до банкопада пытался уговорить открыть депозит но так и не уговорил. Сгоревшие сбережения в сберкассе ссср, страх перед судебными тяжбами в случае чего. Не все пользуются депозитами.
Если кеш, то не в гривне, я об этом.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 18:17

якщо глобальна фінансова криза буде не раніше осені 2020,то ціни на нерухомість в Києві будуть ще рости? хто що вангує за такої умови?
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:40

  TylerTruman_ написав:якщо глобальна фінансова криза буде не раніше осені 2020,то ціни на нерухомість в Києві будуть ще рости? хто що вангує за такої умови?

Я думаю это независимые трэнды, в 2008 цена на недвижимость была надута доступной ипотекой поэтому сдулась, сейчас Киевская цена ниже, чем в Варшаве и других столицах. Потенциал роста есть, нету топлива. К европейской цене постепенно подтягиваются почти все ценники. Но ситуативное дно ещё возможно будет. Цена начнет расти как только у Украины будет видна чёткая перспектива, тогда появиться смысл делать дорогие инвестиции "на будущее".
vitaliian
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