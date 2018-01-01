И много ли сидят на гривневом кеше? А не в кеше он прирастает на 1% в месяцvitaliian написав:ещё доллар этим летом дешёвый, у кого кеш в гривне может купить квартиру с дисконтом 1-1,5 на каждом $ может поэтому активизировались продажи?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 чер, 2019 13:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И много ли сидят на гривневом кеше? А не в кеше он прирастает на 1% в месяц
Додано: Суб 29 чер, 2019 13:52
Faceless я только последние 10лет пользуюсь депозитами, родители и ближ.родственнники вообще не пользуются. У кого есть сбережения все в кэше. Маму до банкопада пытался уговорить открыть депозит но так и не уговорил. Сгоревшие сбережения в сберкассе ссср, страх перед судебными тяжбами в случае чего. Не все пользуются депозитами.
Додано: Суб 29 чер, 2019 14:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кста, пiдвiв пiдсумки по цоколю:
Менше як за 1рiк "не в орендi, а в свому" окупилося:
- борг по квартплатi за вiд момента набуття права власностi
- новий лiчильник е.е. замiсть поцупленого
- лофт ремонт + начинка: холодильник, пралка, бойлер, мiкрохвильовка ...
- складний велiк.
3й мiсяць "чиста економiя"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 29 чер, 2019 14:20
в моему оточеннi теж всi бояться банкiв, як чуми... один я "не такий"
на западенщинi покупка нерухомостi/ремонт/побудова "маленькоi хатинки" - це такий собi вид спорту.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 29 чер, 2019 15:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если кеш, то не в гривне, я об этом.
Додано: Суб 29 чер, 2019 18:17
якщо глобальна фінансова криза буде не раніше осені 2020,то ціни на нерухомість в Києві будуть ще рости? хто що вангує за такої умови?
#noFOMO
Додано: Суб 29 чер, 2019 19:40
Я думаю это независимые трэнды, в 2008 цена на недвижимость была надута доступной ипотекой поэтому сдулась, сейчас Киевская цена ниже, чем в Варшаве и других столицах. Потенциал роста есть, нету топлива. К европейской цене постепенно подтягиваются почти все ценники. Но ситуативное дно ещё возможно будет. Цена начнет расти как только у Украины будет видна чёткая перспектива, тогда появиться смысл делать дорогие инвестиции "на будущее".
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:26
А кто может охарактеризовать эту строительную группу ?
( ничего там покупать не собираюсь )
Живите своим умом!
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:54
імхо, дно було, далі питання боковик чи кволий ріст? як ризик можлива девальвація гривні, тоді в доларовому еквівалені ціна просяде,але для цього потрібна криза,
думаю над варіантом недорогої інвестиції, наприклад, переуступка в ЖК Евріка по початковій ціні (чи нижче), панікерів там вистачає
#noFOMO
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