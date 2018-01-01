Додано: Суб 29 чер, 2019 14:19

Кста, пiдвiв пiдсумки по цоколю:



Менше як за 1рiк "не в орендi, а в свому" окупилося:

- борг по квартплатi за вiд момента набуття права власностi

- новий лiчильник е.е. замiсть поцупленого

- лофт ремонт + начинка: холодильник, пралка, бойлер, мiкрохвильовка ...

- складний велiк.



3й мiсяць "чиста економiя"

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.