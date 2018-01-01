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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 чер, 2019 00:11
UA написав: zzzzzz написав:
https://statusbud.com/
А кто может охарактеризовать эту строительную группу ?
( ничего там покупать не собираюсь )
У них норма это проблемы с землеотводом и пр.
По этой причине за их "творчеством" не слежу.
Раньше они Березнякижилбуд именовались.
Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович
Живите своим умом!
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Додано: Нед 30 чер, 2019 02:17
zzzzzz написав: UA написав: zzzzzz написав:
https://statusbud.com/
А кто может охарактеризовать эту строительную группу ?
( ничего там покупать не собираюсь )
У них норма это проблемы с землеотводом и пр.
По этой причине за их "творчеством" не слежу.
Раньше они Березнякижилбуд именовались.
Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович
Как так? Ведь места в Слуге народа не продаются! Все это ложь, 3.14здеж и провокация. Или продаются? Не, не может быть. Не могли 73% за какое-то г0вно проголосовать.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 06:34
zzzzzz написав: UA написав: zzzzzz написав:
https://statusbud.com/
А кто может охарактеризовать эту строительную группу ?
( ничего там покупать не собираюсь )
У них норма это проблемы с землеотводом и пр.
По этой причине за их "творчеством" не слежу.
Раньше они Березнякижилбуд именовались.
Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович
Достойні "слуги народу".
Непродажні, ні?
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Додано: Нед 30 чер, 2019 06:37
vitaliian написав:flyman
те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.
Фейслес, ви питали в мене , які новобуди зупинились.
От вам і відповідь!
Недарма я в березні 2018 писав:
"Будуть, будуть новобуди
Стінами стояти, а лох-інвештори -
На баянах грати!"
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