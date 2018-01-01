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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1277127812791280>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 180
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 00:11

  UA написав:
  zzzzzz написав:https://statusbud.com/

А кто может охарактеризовать эту строительную группу ?
( ничего там покупать не собираюсь )

У них норма это проблемы с землеотводом и пр.
По этой причине за их "творчеством" не слежу.
Раньше они Березнякижилбуд именовались.


Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 02:17

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:https://statusbud.com/

А кто может охарактеризовать эту строительную группу ?
( ничего там покупать не собираюсь )

У них норма это проблемы с землеотводом и пр.
По этой причине за их "творчеством" не слежу.
Раньше они Березнякижилбуд именовались.


Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович

Как так? Ведь места в Слуге народа не продаются! Все это ложь, 3.14здеж и провокация. Или продаются? Не, не может быть. Не могли 73% за какое-то г0вно проголосовать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 06:34

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:https://statusbud.com/

А кто может охарактеризовать эту строительную группу ?
( ничего там покупать не собираюсь )

У них норма это проблемы с землеотводом и пр.
По этой причине за их "творчеством" не слежу.
Раньше они Березнякижилбуд именовались.


Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович

Достойні "слуги народу".
Непродажні, ні?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 06:37

  vitaliian написав:flyman те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.


Фейслес, ви питали в мене , які новобуди зупинились.
От вам і відповідь!

Недарма я в березні 2018 писав:

"Будуть, будуть новобуди
Стінами стояти, а лох-інвештори -
На баянах грати!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 08:19

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  UA написав:У них норма это проблемы с землеотводом и пр.
По этой причине за их "творчеством" не слежу.
Раньше они Березнякижилбуд именовались.


Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович

Как так? Ведь места в Слуге народа не продаются! Все это ложь, 3.14здеж и провокация. Или продаются? Не, не может быть. Не могли 73% за какое-то г0вно проголосовать.

Ейр, Вы же вроде человек с высшим образованием? Ну зачем писать откровенную люмпенщину? 73% проголосовали за президента В.Зеленского. За партию "Слуга народа" и ее мажоритарных округов будет отдельное голосование. И еще одно, депутаты НФ, БПП и другие не горят желанием убирать мажоритарку...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 08:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  vitaliian написав:flyman те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.


Фейслес, ви питали в мене , які новобуди зупинились.
От вам і відповідь!

Недарма я в березні 2018 писав:

"Будуть, будуть новобуди
Стінами стояти, а лох-інвештори -
На баянах грати!"
Питання було про Київ. Наведіть перелік
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 08:29

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович

Как так? Ведь места в Слуге народа не продаются! Все это ложь, 3.14здеж и провокация. Или продаются? Не, не может быть. Не могли 73% за какое-то г0вно проголосовать.


Ну Корбан уже начал пилить Протасов яр, в смысле деревья уже там спилили под стройку.
А вот при прошлой власти такого не было :mrgreen: И суд отменил норматив по плотности застройки. Вот по-этому сейчас многие встали на паузу.
А еще Микитась опять идет по своему 206 округу .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 11:51

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович

Как так? Ведь места в Слуге народа не продаются! Все это ложь, 3.14здеж и провокация. Или продаются? Не, не может быть. Не могли 73% за какое-то г0вно проголосовать.

Ейр, Вы же вроде человек с высшим образованием? Ну зачем писать откровенную люмпенщину? 73% проголосовали за президента В.Зеленского. За партию "Слуга народа" и ее мажоритарных округов будет отдельное голосование. И еще одно, депутаты НФ, БПП и другие не горят желанием убирать мажоритарку...

Т.е. Зеленский за то, что происходит в созданной им партии имени сериала, не отвечает? А как же обещания нести персональную ответственность за всех, кого он в Раду проведет?
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 12:25

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Ейр, Вы же вроде человек с высшим образованием? Ну зачем писать откровенную люмпенщину? 73% проголосовали за президента В.Зеленского. За партию "Слуга народа" и ее мажоритарных округов будет отдельное голосование. И еще одно, депутаты НФ, БПП и другие не горят желанием убирать мажоритарку...

Т.е. Зеленский за то, что происходит в созданной им партии имени сериала, не отвечает? А как же обещания нести персональную ответственность за всех, кого он в Раду проведет?


Как связан ваш ответ с тем, на что вы отвечаете. Вам про помидоры, вы про велосипед.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:00

  Faceless написав:
Frant написав:
  vitaliian написав:flyman те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.


Фейслес, ви питали в мене , які новобуди зупинились.
От вам і відповідь!

Недарма я в березні 2018 писав:

"Будуть, будуть новобуди
Стінами стояти, а лох-інвештори -
На баянах грати!"
Питання було про Київ. Наведіть перелік

Мені робити не має що, як готувати такий перелік???

Шукайте Захара_, він вів такі записи. Хто просрався, а хто будівлю зупинив.
Факт є. Новобуди стоять, а лох-інвештори бігають.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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