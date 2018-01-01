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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 чер, 2019 00:11
UA написав: zzzzzz написав:
https://statusbud.com/
А кто может охарактеризовать эту строительную группу ?
( ничего там покупать не собираюсь )
У них норма это проблемы с землеотводом и пр.
По этой причине за их "творчеством" не слежу.
Раньше они Березнякижилбуд именовались.
Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 30 чер, 2019 02:17
zzzzzz написав: UA написав: zzzzzz написав:
https://statusbud.com/
А кто может охарактеризовать эту строительную группу ?
( ничего там покупать не собираюсь )
У них норма это проблемы с землеотводом и пр.
По этой причине за их "творчеством" не слежу.
Раньше они Березнякижилбуд именовались.
Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович
Как так? Ведь места в Слуге народа не продаются! Все это ложь, 3.14здеж и провокация. Или продаются? Не, не может быть. Не могли 73% за какое-то г0вно проголосовать.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 06:34
zzzzzz написав: UA написав: zzzzzz написав:
https://statusbud.com/
А кто может охарактеризовать эту строительную группу ?
( ничего там покупать не собираюсь )
У них норма это проблемы с землеотводом и пр.
По этой причине за их "творчеством" не слежу.
Раньше они Березнякижилбуд именовались.
Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович
Достойні "слуги народу".
Непродажні, ні?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 30 чер, 2019 06:37
vitaliian написав:flyman
те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.
Фейслес, ви питали в мене , які новобуди зупинились.
От вам і відповідь!
Недарма я в березні 2018 писав:
"Будуть, будуть новобуди
Стінами стояти, а лох-інвештори -
На баянах грати!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 30 чер, 2019 08:19
airmax78 написав: zzzzzz написав: UA написав:
У них норма это проблемы с землеотводом и пр.
По этой причине за их "творчеством" не слежу.
Раньше они Березнякижилбуд именовались.
Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович
Как так? Ведь места в Слуге народа не продаются! Все это ложь, 3.14здеж и провокация. Или продаются? Не, не может быть. Не могли 73% за какое-то г0вно проголосовать.
Ейр, Вы же вроде человек с высшим образованием? Ну зачем писать откровенную люмпенщину? 73% проголосовали за президента В.Зеленского. За партию "Слуга народа" и ее мажоритарных округов будет отдельное голосование. И еще одно, депутаты НФ, БПП и другие не горят желанием убирать мажоритарку...
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BIGor
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Додано: Нед 30 чер, 2019 08:25
Frant написав: vitaliian написав:flyman
те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.
Фейслес, ви питали в мене , які новобуди зупинились.
От вам і відповідь!
Недарма я в березні 2018 писав:
"Будуть, будуть новобуди
Стінами стояти, а лох-інвештори -
На баянах грати!"
Питання було про Київ. Наведіть перелік
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Faceless
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Додано: Нед 30 чер, 2019 08:29
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович
Как так? Ведь места в Слуге народа не продаются! Все это ложь, 3.14здеж и провокация. Или продаются? Не, не может быть. Не могли 73% за какое-то г0вно проголосовать.
Ну Корбан уже начал пилить Протасов яр, в смысле деревья уже там спилили под стройку.
А вот при прошлой власти такого не было
И суд отменил норматив по плотности застройки. Вот по-этому сейчас многие встали на паузу.
А еще Микитась опять идет по своему 206 округу .
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 30 чер, 2019 11:51
BIGor написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:
Скоро у них не будет проблем. Их глава идет на выборы по мажоритарке от партии Слуга народа в 196 округе, Стрихарский Андрей Петрович
Как так? Ведь места в Слуге народа не продаются! Все это ложь, 3.14здеж и провокация. Или продаются? Не, не может быть. Не могли 73% за какое-то г0вно проголосовать.
Ейр, Вы же вроде человек с высшим образованием? Ну зачем писать откровенную люмпенщину? 73% проголосовали за президента В.Зеленского. За партию "Слуга народа" и ее мажоритарных округов будет отдельное голосование. И еще одно, депутаты НФ, БПП и другие не горят желанием убирать мажоритарку...
Т.е. Зеленский за то, что происходит в созданной им партии имени сериала, не отвечает? А как же обещания нести персональную ответственность за всех, кого он в Раду проведет?
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Додано: Нед 30 чер, 2019 12:25
airmax78 написав: BIGor написав:
Ейр, Вы же вроде человек с высшим образованием? Ну зачем писать откровенную люмпенщину? 73% проголосовали за президента В.Зеленского. За партию "Слуга народа" и ее мажоритарных округов будет отдельное голосование. И еще одно, депутаты НФ, БПП и другие не горят желанием убирать мажоритарку...
Т.е. Зеленский за то, что происходит в созданной им партии имени сериала, не отвечает? А как же обещания нести персональную ответственность за всех, кого он в Раду проведет?
Как связан ваш ответ с тем, на что вы отвечаете. Вам про помидоры, вы про велосипед.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 13:00
Faceless написав: Frant написав: vitaliian написав:flyman
те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.
Фейслес, ви питали в мене , які новобуди зупинились.
От вам і відповідь!
Недарма я в березні 2018 писав:
"Будуть, будуть новобуди
Стінами стояти, а лох-інвештори -
На баянах грати!"
Питання було про Київ. Наведіть перелік
Мені робити не має що, як готувати такий перелік???
Шукайте Захара_, він вів такі записи. Хто просрався, а хто будівлю зупинив.
Факт є. Новобуди стоять, а лох-інвештори бігають.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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