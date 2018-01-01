RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1277127812791280

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 180
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Faceless написав:
Frant написав:[quote="4696323:vitaliian"]flyman те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.


Фейслес, ви питали в мене , які новобуди зупинились.
От вам і відповідь!

Недарма я в березні 2018 писав:

"Будуть, будуть новобуди
Стінами стояти, а лох-інвештори -
На баянах грати!"
Питання було про Київ. Наведіть перелік

Мені робити не має що, як готувати такий перелік???

Шукайте Захара_, він вів такі записи. Хто просрався, а хто будівлю зупинив.
Факт є. Новобуди стоять, а лох-інвештори бігають.[/quote]Вы заявляли про масову зупинку, ви й робіть. Вчіться за свої слова відповідати.
Та й у передмісті така купа забудов, що оті кілька названих ще ні про що не кажуть
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24986
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5902 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:15

  freeze написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Ейр, Вы же вроде человек с высшим образованием? Ну зачем писать откровенную люмпенщину? 73% проголосовали за президента В.Зеленского. За партию "Слуга народа" и ее мажоритарных округов будет отдельное голосование. И еще одно, депутаты НФ, БПП и другие не горят желанием убирать мажоритарку...

Т.е. Зеленский за то, что происходит в созданной им партии имени сериала, не отвечает? А как же обещания нести персональную ответственность за всех, кого он в Раду проведет?


Как связан ваш ответ с тем, на что вы отвечаете. Вам про помидоры, вы про велосипед.

Про велосипед - отдельный разговор. А помидоры оказались гнилыми. Зе шо вам обещал кроме конца эпохи бедности и чего-то там сажать весной? Честность и прозрачность и прежде всего в своём окружении и партии. А получилось как с велосипедом.
И если про сажать и прочую куету сразу понятно было, что гон, то набирать всяких VIP-туристов в свою партию и рассаживать друзей и знакомых по местам - ну это уже непростительный зашквар.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 30 чер, 2019 13:22, всього редагувалось 2 разів.
airmax78
 
Повідомлень: 30607
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3628 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:15

Faceless
Аркада тормознулась весьма сильно, с Фундаментом тоже, соответственно, беда, у Укрбуда проблемы на трех стройках и еще на нескольких шевеление в час по чайной ложке. Непоповская компания на Левобережке и сама тормозит пятками в пол, и Ковальскую за собой тянет.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8425
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1005 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:30

  Frant написав:
  Faceless написав:
Frant написав:
Питання було про Київ. Наведіть перелік

Мені робити не має що, як готувати такий перелік???

Шукайте Захара_, він вів такі записи. Хто просрався, а хто будівлю зупинив.
Факт є. Новобуди стоять, а лох-інвештори бігають.

В чём тогда ваш интерес на ветке? Пи.донуть зраду и в кусты ?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1805
З нами з: 23.05.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:04

Эрик прогнозирует девальвация доллара в Августе на 30% в ходе войны с Китаем. 1.3 курс евро.

Зачем Вам эти стройки сдались? за 2 месяца можно выиграть 10-15% без депозита, это 130% годовых. А если не выиграть, то все равно купить гривны. :mrgreen:

Будем воевать в торговой войне!
Банду геть!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 800
З нами з: 22.12.16
Подякував: 84 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Факт є. Новобуди стоять, а лох-інвештори бігають.

яки конкрэтно новобуды стоять?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10704
З нами з: 05.06.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:33

  Прохожий написав:
  Frant написав:Факт є. Новобуди стоять, а лох-інвештори бігають.

яки конкрэтно новобуды стоять?


1) чаривне мисто

+ не подключают Риевьеру, медленно идет процесс.
+ другие строят - 2 этажа за 2 года. Точно так же как Чаривне мисте. 2 этажа 2 года
+ Строит ЖК Лебединое на половине, как Лебединая песня.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 800
З нами з: 22.12.16
Подякував: 84 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:05

  antey1969 написав:Faceless
Аркада тормознулась весьма сильно, с Фундаментом тоже, соответственно, беда, у Укрбуда проблемы на трех стройках и еще на нескольких шевеление в час по чайной ложке. Непоповская компания на Левобережке и сама тормозит пятками в пол, и Ковальскую за собой тянет.

А непоповская компания на левобережке это Фундамент ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33820
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3309 раз.
Подякували: 6751 раз.
 
Профіль
21
3
2
  #<1 ... 1277127812791280
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1476, 1477, 1478
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14776 2419988
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 чер, 2019 14:19
Faceless
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181379
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 65622
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (488)
30.06.2019 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.