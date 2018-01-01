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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 30 чер, 2019 13:04
Frant написав: Faceless написав:
Frant написав:[quote="4696323:vitaliian"]flyman те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.
Фейслес, ви питали в мене , які новобуди зупинились.
От вам і відповідь!
Недарма я в березні 2018 писав:
"Будуть, будуть новобуди
Стінами стояти, а лох-інвештори -
На баянах грати!"
Питання було про Київ. Наведіть перелік
Мені робити не має що, як готувати такий перелік???
Шукайте Захара_, він вів такі записи. Хто просрався, а хто будівлю зупинив.
Факт є. Новобуди стоять, а лох-інвештори бігають.[/quote]Вы заявляли про масову зупинку, ви й робіть. Вчіться за свої слова відповідати.
Та й у передмісті така купа забудов, що оті кілька названих ще ні про що не кажуть
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Додано: Нед 30 чер, 2019 13:15
freeze написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Ейр, Вы же вроде человек с высшим образованием? Ну зачем писать откровенную люмпенщину? 73% проголосовали за президента В.Зеленского. За партию "Слуга народа" и ее мажоритарных округов будет отдельное голосование. И еще одно, депутаты НФ, БПП и другие не горят желанием убирать мажоритарку...
Т.е. Зеленский за то, что происходит в созданной им партии имени сериала, не отвечает? А как же обещания нести персональную ответственность за всех, кого он в Раду проведет?
Как связан ваш ответ с тем, на что вы отвечаете. Вам про помидоры, вы про велосипед.
Про велосипед - отдельный разговор. А помидоры оказались гнилыми. Зе шо вам обещал кроме конца эпохи бедности и чего-то там сажать весной? Честность и прозрачность и прежде всего в своём окружении и партии. А получилось как с велосипедом.
И если про сажать и прочую куету сразу понятно было, что гон, то набирать всяких VIP-туристов в свою партию и рассаживать друзей и знакомых по местам - ну это уже непростительный зашквар.
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 30 чер, 2019 13:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 13:15
Faceless
Аркада тормознулась весьма сильно, с Фундаментом тоже, соответственно, беда, у Укрбуда проблемы на трех стройках и еще на нескольких шевеление в час по чайной ложке. Непоповская компания на Левобережке и сама тормозит пятками в пол, и Ковальскую за собой тянет.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 13:30
Frant написав:
Мені робити не має що, як готувати такий перелік???
Faceless написав:
Frant написав:
Питання було про Київ. Наведіть перелік
Шукайте Захара_, він вів такі записи. Хто просрався, а хто будівлю зупинив.
Факт є. Новобуди стоять, а лох-інвештори бігають.
В чём тогда ваш интерес на ветке? Пи.донуть зраду и в кусты ?
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Додано: Нед 30 чер, 2019 14:04
Эрик прогнозирует девальвация доллара в Августе на 30% в ходе войны с Китаем. 1.3 курс евро.
Зачем Вам эти стройки сдались? за 2 месяца можно выиграть 10-15% без депозита, это 130% годовых. А если не выиграть, то все равно купить гривны.
Будем воевать в торговой войне!
Банду геть!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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Додано: Нед 30 чер, 2019 14:31
Frant написав:
Факт є. Новобуди стоять, а лох-інвештори бігають.
яки конкрэтно новобуды стоять?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 30 чер, 2019 14:33
Прохожий написав: Frant написав:
Факт є. Новобуди стоять, а лох-інвештори бігають.
яки конкрэтно новобуды стоять?
1) чаривне мисто
+ не подключают Риевьеру, медленно идет процесс.
+ другие строят - 2 этажа за 2 года. Точно так же как Чаривне мисте. 2 этажа 2 года
+ Строит ЖК Лебединое на половине, как Лебединая песня.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Нед 30 чер, 2019 15:05
antey1969 написав:Faceless
Аркада тормознулась весьма сильно, с Фундаментом тоже, соответственно, беда, у Укрбуда проблемы на трех стройках и еще на нескольких шевеление в час по чайной ложке. Непоповская компания на Левобережке и сама тормозит пятками в пол, и Ковальскую за собой тянет.
А непоповская компания на левобережке это Фундамент ?
Живите своим умом!
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Додано: Нед 30 чер, 2019 15:16
zzzzzz написав: antey1969 написав:Faceless
Аркада тормознулась весьма сильно, с Фундаментом тоже, соответственно, беда, у Укрбуда проблемы на трех стройках и еще на нескольких шевеление в час по чайной ложке. Непоповская компания на Левобережке и сама тормозит пятками в пол, и Ковальскую за собой тянет.
А непоповская компания на левобережке это Фундамент ?
Житлоинвестбуд-УКБ
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Додано: Нед 30 чер, 2019 15:21
proftpd66 написав:
Эрик прогнозирует девальвация доллара в Августе на 30% в ходе войны с Китаем. 1.3 курс евро.
Зачем Вам эти стройки сдались? за 2 месяца можно выиграть 10-15% без депозита, это 130% годовых. А если не выиграть, то все равно купить гривны.
Будем воевать в торговой войне!
Банду геть!
Поздно воевать.
Трамп снова на переговоры пошел, и даже с Хуайвея снял запреты
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