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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 чер, 2019 15:26
antey1969
спасибо за инфу, но америкосы в покер умеют играть, может Трампик начал блефовать
потом бац и евро 1.4 и биток 150к. А тут стройками занимаются.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Нед 30 чер, 2019 16:04
antey1969 написав: zzzzzz написав: antey1969 написав:Faceless
Аркада тормознулась весьма сильно, с Фундаментом тоже, соответственно, беда, у Укрбуда проблемы на трех стройках и еще на нескольких шевеление в час по чайной ложке. Непоповская компания на Левобережке и сама тормозит пятками в пол, и Ковальскую за собой тянет.
А непоповская компания на левобережке это Фундамент ?
Житлоинвестбуд-УКБ
Жиб там слился уже, всё передали Ковальской, но там ещё 3й застройщик в лице енергобудлизинга.
Вот с ними там ещё тёрки по поводу подведения коммуникаций, в связи с чем сдача объекта Ковальской задержится на год
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: Нед 30 чер, 2019 16:44
proftpd66 написав: Прохожий написав: Frant написав:
Факт є. Новобуди стоять, а лох-інвештори бігають.
яки конкрэтно новобуды стоять?
1) чаривне мисто
+ не подключают Риевьеру, медленно идет процесс.
+ другие строят - 2 этажа за 2 года. Точно так же как Чаривне мисте. 2 этажа 2 года
+ Строит ЖК Лебединое на половине, как Лебединая песня.
Frant написав: vitaliian написав:flyman
те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.
Фейслес, ви питали в мене , які новобуди зупинились.
От вам і відповідь!
Недарма я в березні 2018 писав:
"Будуть, будуть новобуди
Стінами стояти, а лох-інвештори -
На баянах грати!"
antey1969 написав:Faceless
Аркада тормознулась весьма сильно, с Фундаментом тоже, соответственно, беда, у Укрбуда проблемы на трех стройках и еще на нескольких шевеление в час по чайной ложке. Непоповская компания на Левобережке и сама тормозит пятками в пол, и Ковальскую за собой тянет.
Вау!
Фейслес, записуйте в свій нотатник.
Вже 8 (вісім) новобудів гальмуються. Насправді - суттєво більше.
Будуть, будуть новобуди стінами стояти!
А горе-інвештори - на баяні грати!
Фейслес.
У мене до Вас питання, яке я вже задавав Вам 5 разів.
Ви живете в Німеччині?
Чи в Гватемалі?
Чомусь Ви ніхрена не знаєте і не бачите, що робиться в Києві
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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