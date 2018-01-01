antey1969
спасибо за инфу, но америкосы в покер умеют играть, может Трампик начал блефовать
потом бац и евро 1.4 и биток 150к. А тут стройками занимаются.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 15:26
antey1969
спасибо за инфу, но америкосы в покер умеют играть, может Трампик начал блефовать
потом бац и евро 1.4 и биток 150к. А тут стройками занимаются.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 30 чер, 2019 16:04
Жиб там слился уже, всё передали Ковальской, но там ещё 3й застройщик в лице енергобудлизинга.
Вот с ними там ещё тёрки по поводу подведения коммуникаций, в связи с чем сдача объекта Ковальской задержится на год
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Нед 30 чер, 2019 16:44
Вау!
Фейслес, записуйте в свій нотатник.
Вже 8 (вісім) новобудів гальмуються. Насправді - суттєво більше.
Будуть, будуть новобуди стінами стояти!
А горе-інвештори - на баяні грати!
Фейслес.
У мене до Вас питання, яке я вже задавав Вам 5 разів.
Ви живете в Німеччині?
Чи в Гватемалі?
Чомусь Ви ніхрена не знаєте і не бачите, що робиться в Києві і в укро-провінції.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 30 чер, 2019 17:17
Frant наше законодательство позволяет строить пирамиды, финансово инвестор никак не защищён, застройщику ничего не мешает построить 3 этажа, продать 9 этажей и сбежать с деньгами. Элементарно начать с того что запретить недострой называть "квартирой", а использовать фразу "объект незавершенного строительства". Создать службу надзора, разрешить принудительно (через суд) передавать замороженные объекты тем кто берёт на себя обязательства по завершению строительства, запретить продавать больше чем 50% площади на этапе строительства чтобы объект сохранял привлекательность на случай банкротства застройщика. При ПАП и ручной Раде ничего такого сделано не было. Естественно найдутся желающие пощипать инвесторов.
Додано: Нед 30 чер, 2019 18:29
Ковальской передали не все, а пол-комплекса. Но весь юмор ситуации в том, что подключение всего комплекса должно идти через ЖИБ. Лишний год предполагает Ковальская, но как-то неуверенно, скорее задержка больше выйдет. Энергобудлизинг там строит только один дом, который ближе к метро, и весьма резво.
Кстати, Ковальская мне озвучила, что у них еще и вторая очередь комплекса будет чуть дальше, но пАпИзже, когда домучают первую на пару с ЖИБ
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