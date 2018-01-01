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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1279128012811282>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 180
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:26

antey1969

спасибо за инфу, но америкосы в покер умеют играть, может Трампик начал блефовать :)

потом бац и евро 1.4 и биток 150к. А тут стройками занимаются.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:04

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:Faceless
Аркада тормознулась весьма сильно, с Фундаментом тоже, соответственно, беда, у Укрбуда проблемы на трех стройках и еще на нескольких шевеление в час по чайной ложке. Непоповская компания на Левобережке и сама тормозит пятками в пол, и Ковальскую за собой тянет.

А непоповская компания на левобережке это Фундамент ?

Житлоинвестбуд-УКБ

Жиб там слился уже, всё передали Ковальской, но там ещё 3й застройщик в лице енергобудлизинга.
Вот с ними там ещё тёрки по поводу подведения коммуникаций, в связи с чем сдача объекта Ковальской задержится на год
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RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:44

  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:
  Frant написав:Факт є. Новобуди стоять, а лох-інвештори бігають.

яки конкрэтно новобуды стоять?


1) чаривне мисто

+ не подключают Риевьеру, медленно идет процесс.
+ другие строят - 2 этажа за 2 года. Точно так же как Чаривне мисте. 2 этажа 2 года
+ Строит ЖК Лебединое на половине, как Лебединая песня.


  Frant написав:
  vitaliian написав:flyman те объекты которые вы назвали достроены, теперь заморожены шервурд парк, панорамный, княжий двор.


Фейслес, ви питали в мене , які новобуди зупинились.
От вам і відповідь!

Недарма я в березні 2018 писав:

"Будуть, будуть новобуди
Стінами стояти, а лох-інвештори -
На баянах грати!"



  antey1969 написав:Faceless
Аркада тормознулась весьма сильно, с Фундаментом тоже, соответственно, беда, у Укрбуда проблемы на трех стройках и еще на нескольких шевеление в час по чайной ложке. Непоповская компания на Левобережке и сама тормозит пятками в пол, и Ковальскую за собой тянет.

Вау!
Фейслес, записуйте в свій нотатник.

Вже 8 (вісім) новобудів гальмуються. Насправді - суттєво більше.

Будуть, будуть новобуди стінами стояти!
А горе-інвештори - на баяні грати!

Фейслес.
У мене до Вас питання, яке я вже задавав Вам 5 разів.

Ви живете в Німеччині?
Чи в Гватемалі?

Чомусь Ви ніхрена не знаєте і не бачите, що робиться в Києві і в укро-провінції.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:17

Frant наше законодательство позволяет строить пирамиды, финансово инвестор никак не защищён, застройщику ничего не мешает построить 3 этажа, продать 9 этажей и сбежать с деньгами. Элементарно начать с того что запретить недострой называть "квартирой", а использовать фразу "объект незавершенного строительства". Создать службу надзора, разрешить принудительно (через суд) передавать замороженные объекты тем кто берёт на себя обязательства по завершению строительства, запретить продавать больше чем 50% площади на этапе строительства чтобы объект сохранял привлекательность на случай банкротства застройщика. При ПАП и ручной Раде ничего такого сделано не было. Естественно найдутся желающие пощипать инвесторов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 18:29

  Corpocrator написав:Жиб там слился уже, всё передали Ковальской, но там ещё 3й застройщик в лице енергобудлизинга.
Вот с ними там ещё тёрки по поводу подведения коммуникаций, в связи с чем сдача объекта Ковальской задержится на год

Ковальской передали не все, а пол-комплекса. Но весь юмор ситуации в том, что подключение всего комплекса должно идти через ЖИБ. Лишний год предполагает Ковальская, но как-то неуверенно, скорее задержка больше выйдет. Энергобудлизинг там строит только один дом, который ближе к метро, и весьма резво.
Кстати, Ковальская мне озвучила, что у них еще и вторая очередь комплекса будет чуть дальше, но пАпИзже, когда домучают первую на пару с ЖИБ
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 18:39

  airmax78 написав:[q
Про велосипед - отдельный разговор. А помидоры оказались гнилыми. Зе шо вам обещал кроме конца эпохи бедности и чего-то там сажать весной? Честность и прозрачность и прежде всего в своём окружении и партии. А получилось как с велосипедом.
И если про сажать и прочую куету сразу понятно было, что гон, то набирать всяких VIP-туристов в свою партию и рассаживать друзей и знакомых по местам - ну это уже непростительный зашквар.

Для меня помидор оказался гнилым, когда он как девочка начал мяться у микрофона после вопроса кошкиной уйдёт ли он если коломойский замажется к коррупции. Тк он очень гропко пздел, что порох должен уйти после того, как свинарчуки замазались по самые помидоры. Весь список слуги народа, так же как и президент, курируется из вне.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 18:44

  proftpd66 написав:Эрик прогнозирует девальвация доллара в Августе на 30% в ходе войны с Китаем. 1.3 курс евро.

Зачем Вам эти стройки сдались? за 2 месяца можно выиграть 10-15% без депозита, это 130% годовых. А если не выиграть, то все равно купить гривны. :mrgreen:

Будем воевать в торговой войне!
Банду геть!

Эрик такой же пздабол как и бородатая фея, а то и хуже. Очень много прогнозирует всего, беда только в том, что постоянно мимо.хотя все мы знаем, что пздеть не мешки ворочать.

Много прогнозировал по уб, помойму всё мимо, может кто подскажет...
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 19:53

hume

в любом случае можно взять евро, если нужно конвертить гривну в валюту. А осенью или зимой обратно в гривну.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 20:08

  proftpd66 написав:hume

в любом случае можно взять евро, если нужно конвертить гривну в валюту. А осенью или зимой обратно в гривну.


какой, по вашему, осенью -зимой будет курс? Спасибо

че спрашиваю - довольно прилично сижу в гривне...вот чешу репу...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 20:25

  Pupsik написав:
  proftpd66 написав:hume

в любом случае можно взять евро, если нужно конвертить гривну в валюту. А осенью или зимой обратно в гривну.


какой, по вашему, осенью -зимой будет курс? Спасибо

че спрашиваю - довольно прилично сижу в гривне...вот чешу репу...


я бы купил евро и биток и золото, в а сентябре подумал еще раз
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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