Додано: Нед 30 чер, 2019 18:29

Corpocrator написав: Жиб там слился уже, всё передали Ковальской, но там ещё 3й застройщик в лице енергобудлизинга.

Вот с ними там ещё тёрки по поводу подведения коммуникаций, в связи с чем сдача объекта Ковальской задержится на год Жиб там слился уже, всё передали Ковальской, но там ещё 3й застройщик в лице енергобудлизинга.Вот с ними там ещё тёрки по поводу подведения коммуникаций, в связи с чем сдача объекта Ковальской задержится на год

Ковальской передали не все, а пол-комплекса. Но весь юмор ситуации в том, что подключение всего комплекса должно идти через ЖИБ. Лишний год предполагает Ковальская, но как-то неуверенно, скорее задержка больше выйдет. Энергобудлизинг там строит только один дом, который ближе к метро, и весьма резво.Кстати, Ковальская мне озвучила, что у них еще и вторая очередь комплекса будет чуть дальше, но пАпИзже, когда домучают первую на пару с ЖИБ