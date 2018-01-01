proftpd66 написав:
я бы купил евро и биток и золото, в а сентябре подумал еще раз
девочки, не пойти ли вам на...валютную ветку???
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Додано: Нед 30 чер, 2019 20:38
АУ, модератор!!!!
девочки, не пойти ли вам на...валютную ветку???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 30 чер, 2019 20:52
Прохожий все равно не будет роста недвиги, так что конвертите в евро Ждете 1.3-1.4, а потом обратно конверт, + овгз в гриве. И будет 20-40%. И не надо ждать пока построят котлован за 3-5 лет
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 30 чер, 2019 21:01
proftpd66
кстати вам крайняя плоть на мозжечок не сильно давит???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 30 чер, 2019 21:01
Додано: Нед 30 чер, 2019 21:05
Там весь участок энергобудлизинга, за то, что все там строят платят квартирами эблу. Эбло забрало самый ликвидный дом, пока.
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