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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1279128012811282

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 180
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 20:38

АУ, модератор!!!!

  proftpd66 написав:
  Pupsik написав:
  proftpd66 написав:hume

в любом случае можно взять евро, если нужно конвертить гривну в валюту. А осенью или зимой обратно в гривну.


какой, по вашему, осенью -зимой будет курс? Спасибо

че спрашиваю - довольно прилично сижу в гривне...вот чешу репу...


я бы купил евро и биток и золото, в а сентябре подумал еще раз

девочки, не пойти ли вам на...валютную ветку???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 20:52

Прохожий все равно не будет роста недвиги, так что конвертите в евро :mrgreen: Ждете 1.3-1.4, а потом обратно конверт, + овгз в гриве. И будет 20-40%. И не надо ждать пока построят котлован за 3-5 лет :mrgreen:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 21:01

proftpd66
кстати вам крайняя плоть на мозжечок не сильно давит??? :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 21:01

  proftpd66 написав:[
я бы купил евро и биток и золото, в а сентябре подумал еще раз

Что значит купили бы :mrgreen:
Огласите в чём сидите, или вы так, поговорить. Вы же тут главный финансист
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 21:05

  antey1969 написав:[ Энергобудлизинг там строит только один дом, который ближе к метро, и весьма резво.
Кстати, Ковальская мне озвучила, что у них еще и вторая очередь комплекса будет чуть дальше, но пАпИзже, когда домучают первую на пару с ЖИБ

Там весь участок энергобудлизинга, за то, что все там строят платят квартирами эблу. Эбло забрало самый ликвидный дом, пока.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:22

Запустили рынок э.э с полуночи. Завтра будет много веселых историй.

для промышленных потребителей ожидают удорожание на 10-20% а может и 30% ( значит водоканал поднимет и далее по цепочке )

Для населения будут держать тарифы, может пол года, а может до весны. Но не более.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 04:58

  zzzzzz написав:Запустили рынок э.э с полуночи. Завтра будет много веселых историй.

для промышленных потребителей ожидают удорожание на 10-20% а может и 30% ( значит водоканал поднимет и далее по цепочке )

Для населения будут держать тарифы, может пол года, а может до весны. Но не более.


Знову шрколадний барига піднімає ціни на електроенергію і на цукерки???

А що клоун і зеКоманда?
Чому не гальмують зростання тарифів для "зубожілого" населення??? "Ні обіцянок, ні їх реалізацій? І взагалі, панове виборці, котяться собі зеленим лісом?")))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 05:01

  vitaliian написав:Frant наше законодательство позволяет строить пирамиды, финансово инвестор никак не защищён, застройщику ничего не мешает построить 3 этажа, продать 9 этажей и сбежать с деньгами. Элементарно начать с того что запретить недострой называть "квартирой", а использовать фразу "объект незавершенного строительства". Создать службу надзора, разрешить принудительно (через суд) передавать замороженные объекты тем кто берёт на себя обязательства по завершению строительства, запретить продавать больше чем 50% площади на этапе строительства чтобы объект сохранял привлекательность на случай банкротства застройщика. При ПАП и ручной Раде ничего такого сделано не было. Естественно найдутся желающие пощипать инвесторов.

При Зе- і зекоманді - тим більше ніхто не буде міняти законодавство.
"Я вам нічого не обіцяв".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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