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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 чер, 2019 20:38
proftpd66 написав: Pupsik написав: proftpd66 написав:hume
в любом случае можно взять евро, если нужно конвертить гривну в валюту. А осенью или зимой обратно в гривну.
какой, по вашему, осенью -зимой будет курс? Спасибо
че спрашиваю - довольно прилично сижу в гривне...вот чешу репу...
я бы купил евро и биток и золото, в а сентябре подумал еще раз
девочки, не пойти ли вам на...валютную ветку???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 30 чер, 2019 20:52
Прохожий
все равно не будет роста недвиги, так что конвертите в евро
Ждете 1.3-1.4, а потом обратно конверт, + овгз в гриве. И будет 20-40%. И не надо ждать пока построят котлован за 3-5 лет
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Нед 30 чер, 2019 21:01
proftpd66
кстати вам крайняя плоть на мозжечок не сильно давит???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 30 чер, 2019 21:01
proftpd66 написав:
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я бы купил евро и биток и золото, в а сентябре подумал еще раз
Что значит купили бы
Огласите в чём сидите, или вы так, поговорить. Вы же тут главный финансист
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Додано: Нед 30 чер, 2019 21:05
antey1969 написав:
[ Энергобудлизинг там строит только один дом, который ближе к метро, и весьма резво.
Кстати, Ковальская мне озвучила, что у них еще и вторая очередь комплекса будет чуть дальше, но пАпИзже, когда домучают первую на пару с ЖИБ
Там весь участок энергобудлизинга, за то, что все там строят платят квартирами эблу. Эбло забрало самый ликвидный дом, пока.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 23:22
Запустили рынок э.э с полуночи. Завтра будет много веселых историй.
для промышленных потребителей ожидают удорожание на 10-20% а может и 30% ( значит водоканал поднимет и далее по цепочке )
Для населения будут держать тарифы, может пол года, а может до весны. Но не более.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 01 лип, 2019 04:58
zzzzzz написав:
Запустили рынок э.э с полуночи. Завтра будет много веселых историй.
для промышленных потребителей ожидают удорожание на 10-20% а может и 30% ( значит водоканал поднимет и далее по цепочке )
Для населения будут держать тарифы, может пол года, а может до весны. Но не более.
Знову шрколадний барига піднімає ціни на електроенергію і на цукерки???
А що клоун і зеКоманда?
Чому не гальмують зростання тарифів для "зубожілого" населення??? "Ні обіцянок, ні їх реалізацій? І взагалі, панове виборці, котяться собі зеленим лісом?")))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 01 лип, 2019 05:01
vitaliian написав:Frant
наше законодательство позволяет строить пирамиды, финансово инвестор никак не защищён, застройщику ничего не мешает построить 3 этажа, продать 9 этажей и сбежать с деньгами. Элементарно начать с того что запретить недострой называть "квартирой", а использовать фразу "объект незавершенного строительства". Создать службу надзора, разрешить принудительно (через суд) передавать замороженные объекты тем кто берёт на себя обязательства по завершению строительства, запретить продавать больше чем 50% площади на этапе строительства чтобы объект сохранял привлекательность на случай банкротства застройщика. При ПАП и ручной Раде ничего такого сделано не было. Естественно найдутся желающие пощипать инвесторов.
При Зе- і зекоманді - тим більше ніхто не буде міняти законодавство.
"Я вам нічого не обіцяв".
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