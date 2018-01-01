proftpd66 написав:
я бы купил евро и биток и золото, в а сентябре подумал еще раз
девочки, не пойти ли вам на...валютную ветку???
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Додано: Нед 30 чер, 2019 20:38
АУ, модератор!!!!
девочки, не пойти ли вам на...валютную ветку???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 30 чер, 2019 20:52
Прохожий все равно не будет роста недвиги, так что конвертите в евро Ждете 1.3-1.4, а потом обратно конверт, + овгз в гриве. И будет 20-40%. И не надо ждать пока построят котлован за 3-5 лет
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 30 чер, 2019 21:01
proftpd66
кстати вам крайняя плоть на мозжечок не сильно давит???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 30 чер, 2019 21:01
Додано: Нед 30 чер, 2019 21:05
Там весь участок энергобудлизинга, за то, что все там строят платят квартирами эблу. Эбло забрало самый ликвидный дом, пока.
Додано: Пон 01 лип, 2019 07:39
Значит цены на БПС-ки вниз. Электроплиты + отопление без счётчиков.
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Насколько вниз относительно домов с горизонтальной разводкой тепла и индивидуальными счётчиками? в процентах, в долларах на квадрат
Такой вопрос задавал, в частности Прохожему, примерно в четверг на примере конкретного дома, но...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:42
имхо вид отопления не играет значительной роли в цене м2, на 1м месте локация. Иначе квартиры без газа должны были бы продаваться значительно дешевле, но это это не так.
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
то есть, если в новострое у Прохожего будет 600-700 грн в месяц за отопление 88 метров, а в кирпичном доме 2000 года будет 88 м *38 грн=3344 грн, то это значения не имеет? Кста, если дом без счётчика, то могут еще накинуть процентов 25 и будет 3344*1,25=4 180 грн...120 баксов в месяц разница. Несколько сотен за сезон
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:11
родители продавали квартиру с автономкой в доме рядом была аналогичная с ЦО но большей кухней (общая площадь квартир одинаковая). Купили ту из-за кухни. Логика такая "автономку мы ещё поставим а кухню больше нам никто не сделает". Сколько людей столько и калькуляторов. Я был удивлен такому решению, но риелтор сказала что район и планировка в приоритете над другими такими плюшками как агв или закрытый двор с парковкой.
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