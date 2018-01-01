Додано: Пон 01 лип, 2019 13:05

moniks написав: zzzzzz написав: Запустили рынок э.э с полуночи. Завтра будет много веселых историй.

для промышленных потребителей ожидают удорожание на 10-20% а может и 30% ( значит водоканал поднимет и далее по цепочке )

Для населения будут держать тарифы, может пол года, а может до весны. Но не более. Запустили рынок э.э с полуночи. Завтра будет много веселых историй.для промышленных потребителей ожидают удорожание на 10-20% а может и 30% ( значит водоканал поднимет и далее по цепочке )Для населения будут держать тарифы, может пол года, а может до весны. Но не более.

Значит цены на БПС-ки вниз. Электроплиты + отопление без счётчиков. Значит цены на БПС-ки вниз. Электроплиты + отопление без счётчиков.

Ну-ну, а как же норма о минимальном объеме потребленного тепла для квартир с тепловыми счетчиками?Ничего ж не мешает установить ее на таком уровне, что любая "экономия" на отоплении сведется к 10-20%."VI. Вимоги щодо мінімального споживання теплової енергії в опалюваному приміщенні1. Для споживачів, приміщення яких оснащені вузлами розподільного обліку, розподілене питоме споживання теплової енергії в розрахунку на 1 квадратний метр площі (1 кубічний метр об'єму) квартири (іншого приміщення) не може становити менше мінімальної частки питомого споживання теплової енергії. Мінімальна частка середнього питомого споживання теплової енергії на опалення визначається для опалюваних приміщень, оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії / приладами-розподілювачами теплової енергії / вузлами розподільного обліку витрати теплоносія (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді). Цією часткою перевіряють додержання теплового режиму в цих приміщеннях протягом опалювального періоду, в яких не допускається зниження температури повітря більше ніж на 4 °C від нормативної температури внутрішнього повітря. Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку теплової енергії / приладів-розподілювачів теплової енергії / вузлів розподільного обліку витрати теплоносія (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді), ніж визначений за мінімальною часткою середнього питомого споживання, такому приміщенню донараховується обсяг спожитої теплової енергії.Донарахування обсягу теплової енергії для опалюваного приміщення, оснащеного вузлом розподільного обліку або приладами-розподілювачами теплової енергії або відповідно, крім обсягу теплової енергії, визначеного на підставі його/їх показань, здійснюється з метою унеможливлення опалення приміщення за рахунок суміжних опалюваних приміщень або опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, запобігання утворенню грибків та плісняви в приміщеннях, МЗК та допоміжних приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації приміщення/будівлі. Це донарахування не застосовується у разі неналежного теплопостачання у будівлі (відхилення від нормативних кількісних та якісних показників послуги з теплопостачання) за наявності у розрахунковому періоді у будівлі більше 30 % опалюваних приміщень, щодо яких складено акт-претензію щодо кількості та/або якості наданої послуги, підписаний споживачем та виконавцем комунальної послуги, або у разі, якщо претензії споживача щодо якості послуги з постачання теплової енергії вважаються визнаними відповідно до частини сьомої статті 27 Закону України "Про житлово-комунальні послуги"."