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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:20
Розмовляв сьогодні з знайомим ріелтором. Він стверджував, що восени почнеться сезон нестабільної гривни, і ціни КРЖН поїдуть вниз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
почему он не в Минфине?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:26
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:36
stm тогда риелтору-совместителю надо подсказать, что как только дорожает бакс, покупан вторички просит скидку, а продаван вторички в ответ вообще снимает объект с торгов до лучших времён.
На первичке могут легко поднять цены и никакой экономии владельцу баксов не будет, зато будет стрёмно до сдачи объекта в эксплуатацию
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:54
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:54
Сержик, коли ти квартиру собі купиш?
Якщо ти такий розумний - чому не багатий?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:05
Ну-ну, а как же норма о минимальном объеме потребленного тепла для квартир с тепловыми счетчиками?
Ничего ж не мешает установить ее на таком уровне, что любая "экономия" на отоплении сведется к 10-20%.
"VI. Вимоги щодо мінімального споживання теплової енергії в опалюваному приміщенні
1. Для споживачів, приміщення яких оснащені вузлами розподільного обліку, розподілене питоме споживання теплової енергії в розрахунку на 1 квадратний метр площі (1 кубічний метр об'єму) квартири (іншого приміщення) не може становити менше мінімальної частки питомого споживання теплової енергії. Мінімальна частка середнього питомого споживання теплової енергії на опалення визначається для опалюваних приміщень, оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії / приладами-розподілювачами теплової енергії / вузлами розподільного обліку витрати теплоносія (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді). Цією часткою перевіряють додержання теплового режиму в цих приміщеннях протягом опалювального періоду, в яких не допускається зниження температури повітря більше ніж на 4 °C від нормативної температури внутрішнього повітря. Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку теплової енергії / приладів-розподілювачів теплової енергії / вузлів розподільного обліку витрати теплоносія (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді), ніж визначений за мінімальною часткою середнього питомого споживання, такому приміщенню донараховується обсяг спожитої теплової енергії.
Донарахування обсягу теплової енергії для опалюваного приміщення, оснащеного вузлом розподільного обліку або приладами-розподілювачами теплової енергії або відповідно, крім обсягу теплової енергії, визначеного на підставі його/їх показань, здійснюється з метою унеможливлення опалення приміщення за рахунок суміжних опалюваних приміщень або опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, запобігання утворенню грибків та плісняви в приміщеннях, МЗК та допоміжних приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації приміщення/будівлі. Це донарахування не застосовується у разі неналежного теплопостачання у будівлі (відхилення від нормативних кількісних та якісних показників послуги з теплопостачання) за наявності у розрахунковому періоді у будівлі більше 30 % опалюваних приміщень, щодо яких складено акт-претензію щодо кількості та/або якості наданої послуги, підписаний споживачем та виконавцем комунальної послуги, або у разі, якщо претензії споживача щодо якості послуги з постачання теплової енергії вважаються визнаними відповідно до частини сьомої статті 27 Закону України "Про житлово-комунальні послуги"."
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
верно. Ничто не помешало отменить ночной тариф и снизить цену закупки зелёной энергии у мелких производителей
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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