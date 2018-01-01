RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1281128212831284

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 181
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:44

  kyk написав:
  Serg-ik написав:Ничто не помешало отменить ночной тариф

Ссылочкой не поделитесь?

https://ru.slovoidilo.ua/2019/07/01/nov ... energo-net
UA
 
Повідомлень: 4248
З нами з: 19.07.08
Подякував: 444 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:51

  UA написав:
  kyk написав:
  Serg-ik написав:Ничто не помешало отменить ночной тариф

Ссылочкой не поделитесь?

https://ru.slovoidilo.ua/2019/07/01/nov ... energo-net

Авторитетный источник, спору нет.
kyk
 
Повідомлень: 879
З нами з: 24.01.12
Подякував: 89 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:57

Только подавал показатели, через Кабинет, все как обычно-дневные и ночные показатели.
Bolt
 
Повідомлень: 206
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:26

  kyk написав:
  Serg-ik написав:Ничто не помешало отменить ночной тариф

Ссылочкой не поделитесь?


Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила с 1 января 2019 года постановление, предусматривающее ночной тариф на электроэнергию для юридических лиц, сообщает пресс-служба.
с 1 января 2019 продолжают действовать тарифы, дифференцированые по периодам времени для бытовых потребителей

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energet ... znesa.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9343
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:31

Кто знает куда делся Кингконговец?
Не здесь ли?
https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_kiyiv-potopaye-u-bagni/912431
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9343
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:54

  Serg-ik написав:Кто знает куда делся Кингконговец?
Не здесь ли?
https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_kiyiv-potopaye-u-bagni/912431


Делов то. Спишут лямов 50 на укрепление и будет тип-топ.
vano80
 
Повідомлень: 1229
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1281128212831284
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1478, 1479, 1480
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14790 2421621
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 13:43
shapo
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181398
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 65776
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (898)
01.07.2019 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.