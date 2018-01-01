Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Ничто не помешало отменить ночной тариф
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила с 1 января 2019 года постановление, предусматривающее ночной тариф на электроэнергию для юридических лиц, сообщает пресс-служба. с 1 января 2019 продолжают действовать тарифы, дифференцированые по периодам времени для бытовых потребителей