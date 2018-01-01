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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 181
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 16:50

  UA написав:..
Инвесторы Урбуда это как посетители казино :mrgreen:

Если бы только Укрбуда.
У этих пока Педалик разруливает локальные проблемы с "активистами" и пр.
У других и Педалика нет
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 17:21

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:
  moniks написав:Значит цены на БПС-ки вниз. Электроплиты + отопление без счётчиков.

Насколько вниз относительно домов с горизонтальной разводкой тепла и индивидуальными счётчиками? в процентах, в долларах на квадрат
Такой вопрос задавал, в частности Прохожему, примерно в четверг на примере конкретного дома, но...

имхо вид отопления не играет значительной роли в цене м2, на 1м месте локация. Иначе квартиры без газа должны были бы продаваться значительно дешевле, но это это не так.


А кому нужен в квартире сраный газ?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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